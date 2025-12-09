به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ مرز شلمچه تنها یک گذرگاه ارتباطی میان ایران و عراق نیست؛ بلکه نقطه‌ای راهبردی در پیوند اقتصاد انرژی دو کشور و یکی از ظرفیت‌های کلیدی منطقه آزاد اروند در مسیر توسعه آینده محسوب می‌شود.

این مرز که در مجاورت استان بصره؛ قلب تپنده صنعت نفت و گاز عراق قرار دارد می‌تواند به شاهراهی مهم برای صادرات فرآورده‌ها، تجهیزات تخصصی و خدمات فنی مهندسی ایران بدل شود.

بازار عراق با نیاز گسترده به بازسازی زیرساخت‌ها، توسعه میادین نفتی و افزایش ظرفیت پالایشی، فرصتی کم‌نظیر برای شرکت‌های ایرانی فراهم کرده و شلمچه، کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر دسترسی به این بازار با ظرفیتی فراتر از تجارت روزمره مرزی است.

کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند نیز با درک همین اهمیت، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل مجوزها، حمایت از سرمایه‌گذاران و هدایت فعالیت‌های انرژی‌محور را در اولویت قرار داده است. دسترسی هم‌زمان به بنادر آبادان و خرمشهر، نزدیکی به صنایع بزرگ پتروشیمی کشور و اتصال ریلی ایران – عراق، مجموعه‌ای از مزیت‌هایی است که شلمچه را به دروازه استراتژیک انرژی ایران تبدیل می‌کند.

باور ما بر این است که با تلاش و گام‌های هوشمندانه، آینده تعاملات اقتصادی و انرژی ایران و عراق می‌تواند از شلمچه عبور کند.

این مرز ظرفیت آن را دارد که به محور اصلی رشد صادرات، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد اشتغال پایدار در جنوب غرب کشور تبدیل شود.

کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای و گسترش همکاری‌ها کوشش دارد، اروند بیش از گذشته به کانون تعاملات انرژی منطقه بدل شود؛ مسیری که نتیجه آن ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی خواهد بود.

قدرت‌اله طمیمیان/(دبیر کمیته نفت، گاز و پتروشیمی سازمان منطقه آزاد اروند)

انتهای پیام/