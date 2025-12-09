خبرگزاری کار ایران
برگزاری دوره تخصصی امداد و نجات برای ارتقای آمادگی نیروهای لجستیک شلمچه

کد خبر : 1724884
در راستای ارتقای آمادگی نیروهای مستقر در مرز شلمچه برای مواجهه با شرایط اضطراری، دوره آموزشی امداد و نجات و کمک‌های اولیه با حضور کارکنان مدیریت توسعه شلمچه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این دوره روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سالن جلسات مدیریت توسعه شلمچه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مفاهیم پایه امداد، نحوه صحیح برخورد با مصدومان، احیای قلبی و ریوی (CPR)، اصول نجات در شرایط بحرانی و روش‌های مقابله با حوادث آشنا شدند.

امیر بشکار، مدیریت توسعه شلمچه، با اشاره به ضرورت چنین آموزش‌هایی در محیط‌های عملیاتی اظهار کرد: «در مرزی مانند شلمچه، آمادگی نیروها برای واکنش سریع به حوادث یک نیاز اساسی است و تلاش می‌کنیم این دوره‌ها به صورت مستمر برگزار شود تا سطح ایمنی و آمادگی مجموعه افزایش یابد.»

این دوره با حضور مربیان امداد و نجات و کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر و کارشناس جست‌وجو و نجات دریایی اداره بندر و دریانوردی خرمشهر برگزار گردید.

 

انتهای پیام/
