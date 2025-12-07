خبرگزاری کار ایران
نظارت های مستمر معاون اقتصادی بر طرح ها و پروژه های در دست اجرا

مسعود نیک‌افروز، در بازدید میدانی از نخستین کارخانه بومی تولید گاز طبیعی مایع شده و طرح‌های سرمایه گذاری جزیره، بر ضرورت نظارت مستمر بر پروژه‌های کلان و رفع چالش‌های اجرایی برای تسریع در روند پیشرفت آن‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیک‌افروز معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان، در بازدید از روند ساخت نخستین کارخانه بومی تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) در کشور، از پیشرفت ۶۰ درصدی این پروژه به نقل از مدیر پروژه آن خبر داد. این کارخانه که توسط گروه سرمایه‌گذاری فناور ایپک در حال احداث است؛ ظرفیت تولید ۶۶۰۰ تن LNG در سال را خواهد داشت و یکی از پروژه‌های مهم صنعتی کیش به شمار می‌رود.

نیک‌افروز با اشاره به اهمیت این پروژه که در اوایل دوره مدیریتی جدید کلنگ‌زنی شده است اظهار داشت: هدف از بازدیدهای منظم این است که مطمئن شویم پروژه‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی کیش طبق برنامه پیش می‌روند. این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم بود از نزدیک وضعیت اجرایی آن بررسی شود.

وی با برشمردن برخی چالش‌ها و مشکلات اجرایی مشاهده‌ شده در بازدید افزود: بخشی از مسائل، مربوط به ضوابط شهرسازی است که لازم بود از نزدیک بررسی شود. با تمهیدات صورت‌گرفته، تصمیم بر این شد که مشکلات مرتبط با ضوابط ساخت برطرف شود تا پروژه بدون وقفه در چرخه ساخت باقی بماند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در فاز ۶ شهرک صدف بازدید کرد؛ پروژه‌ای که به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص مسکونی جزیره در حال اجراست.

نیک‌افروز در این بخش نیز بر ضرورت پایش و نظارت دقیق و منظم طرح‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: این پروژه باید مطابق ضوابط ابلاغی پیش برود. بازدیدهای منظم و مستمر کمک می‌کند از پیشرفت بخش‌های مختلف ساخت‌وساز مطمئن شویم تا در نهایت واحدها بدون تأخیر و با کیفیت مطلوب به مردم تحویل داده شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش سرمایه‌گذاران و مجریان پروژه‌ها، بر حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از طرح‌های کلان توسعه‌ای و صنعتی تأکید کرد.

 

