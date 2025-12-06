خبرگزاری کار ایران
اعزام کاروان حج عمره از کیش برای اولین بار
برای نخستین‌بار کاروان حج عمره از جزیره کیش عازم سرزمین وحی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف تسهیل در اعزام کیشوندان به سفر معنوی حج عمره، نشستی با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار شد. در این جلسه مقرر شدکه برای اولین‌بار اعزام مستقیم زائران حج عمره از جزیره کیش به کشور عربستان سعودی انجام شود.

این تصمیم با هماهنگی و مساعدت سازمان حج و زیارت و به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد کیش و همچنین همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت ایران‌ایر در حال نهایی شدن است.

براساس این مصوبه، کیشوندانی که دارای فیش حج عمره هستند، می‌توانند به جای اعزام از سرزمین اصلی، مستقیماً از جزیره کیش راهی سرزمین وحی شوند. این اقدام برای نخستین‌بار در جزیره کیش انجام می‌شود و گامی مهم در سهولت خدمات‌رسانی به ساکنان این جزیره به شمار می‌رود.

همچنین مقرر گردید افرادی که فیش ثبت‌نامی حج عمره دریافت نکرده‌اند، می‌توانند نسبت به خرید فیش اقدام کنند. مقرر شد اولویت اعزام با افرادی که فیش ثبت نامی دارند باشد.

گفتنی است، سهمیه نخستین کاروان اعزامی ۹۰ نفر پیش‌بینی شده است.

 

