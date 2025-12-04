استقبال چشمگیر از دوره آموزشی تولید محتوا و هوش مصنوعی در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این دوره آموزشی طی دو روز و در چهار بخش مجزا به صورت رایگان توسط روابط عمومی این سازمان در مرکز همایش‌های بین‌المللی خلیج‌فارس برگزار شد و شرکت‌کنندگان در مجموع ۱۴ ساعت با روش های تولید محتوا به ویژه کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند تولید محتوا از طریق تلفن‌همراه آشنا شدند. در بخش‌های مختلف این کارگاه، ابزارهای نوین هوش مصنوعی، شیوه‌های تولید محتوای روزآمد و اصول تطبیق محتوا با استانداردهای پلتفرم‌های رسانه‌ای آموزش داده شد.