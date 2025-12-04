استقبال چشمگیر از دوره آموزشی تولید محتوا و هوش مصنوعی در کیش
در راستای ارتقای توانمندیهای رسانهای در جزیره کیش، دوره آموزش تخصصی تولید محتوا و هوش مصنوعی با استقبال گسترده فعالان فضای مجازی، اصحاب رسانه و علاقهمندان حوزه فناوری همراه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این دوره آموزشی طی دو روز و در چهار بخش مجزا به صورت رایگان توسط روابط عمومی این سازمان در مرکز همایشهای بینالمللی خلیجفارس برگزار شد و شرکتکنندگان در مجموع ۱۴ ساعت با روش های تولید محتوا به ویژه کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند تولید محتوا از طریق تلفنهمراه آشنا شدند. در بخشهای مختلف این کارگاه، ابزارهای نوین هوش مصنوعی، شیوههای تولید محتوای روزآمد و اصول تطبیق محتوا با استانداردهای پلتفرمهای رسانهای آموزش داده شد.
بر پایه ارزیابیهای انجامشده، این دوره با رضایتمندی چشمگیر شرکتکنندگان همراه بوده و نقش مؤثری در ارتقای سواد رسانهای و توان فنی فعالان حوزه رسانه و فضای مجازی در کیش داشته است.
این کارگاهها با هدف تقویت جایگاه برند کیش در رسانهها و فضای مجازی از طریق تولید محتوای استاندارد، حرفهای و اثرگذار طراحی شده و برنامهریزی برای تداوم و توسعه این دورهها در دستور کار قرار گرفته است تا حضور کیش در عرصه رسانههای نوین پررنگتر و اثربخشتر دنبال شود.