رونمایی رسمی از «میکارت» در طرح اعتبار آنلاین میکاپی در کیش
طرح اعتبار آنلاین میکاپی با نام «میکارت» به عنوان ابزار نوین مالی در جهت تقویت قدرت خرید مردم، توسعه دیجیتال و ارتقای تجربه گردشگری رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین رونمایی از «میکارت»، طرح اعتبار آنلاین میکاپی، با حضور رضا مجیدی سرپرست بانک گردشگری، مسعود نیکافروز معاون اقتصادی و امور سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم در مجتمع تجاری و تفریحی میکامال برگزار شد.
در این مراسم مسعود نیکافروز با تشریح اهداف و مزایای این طرح، "میکارت" را اقدامی مؤثر در تقویت قدرت خرید مردم، رونق کسبوکارها، توسعه اقتصاد دیجیتال و ارتقای تجربه گردشگری در جزیره عنوان کرد.
نیکافروز با ابراز خرسندی از آغاز رسمی این طرح در یکی از بزرگترین مجموعههای تجاری و گردشگری کشور، اظهار داشت: طرح اعتباری میکارت با سقف ۱۰۰ میلیون تومان و نرخ بهره مناسب، در شرایط اقتصادی امروز میتواند نقش مهمی در افزایش قدرت خرید کیشوندان و گردشگران ایفا کند.
وی افزود: دوره بازپرداخت مناسب و دوره تنفس در نظر گرفتهشده برای این طرح، کمک قابلتوجهی به مدیریت مالی خانوادهها و تقویت جریان مصرف خواهد کرد.
رونق کسبوکارها و تحریک هوشمندانه تقاضا
معاون اقتصادی و امور سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر نقش این طرح در رونق واحدهای تجاری گفت: طرحهایی از این دست، با ایجاد تقاضای هوشمندانه، منجر به افزایش فروش و گردش مالی واحدهای تجاری میکامال و سایر بخشهای جزیره خواهد شد. این روند، قطعاً به روانتر شدن چرخه اقتصاد کیش کمک میکند.
حرکت بهسوی اقتصاد دیجیتال
نیکافروز در ادامه با اشاره به نقش این طرح در توسعه ابزارهای نوین مالی خاطرنشان کرد: سالها از اقتصاد دیجیتال سخن گفتهایم و امروز میکارت نمونه عملی حرکت کیش به سمت یک اقتصاد چابک، آنلاین و کمنقد است.
وی همچنین نگاه مسئولانه سرمایهگذاران میکامال را قابل تقدیر دانست و افزود: قابلیت توسعه این طرح در سراسر جزیره فراهم است و محدود به میکامال نخواهد ماند.
تفاهمنامه همکاری با بانک گردشگری
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به تفاهمنامه همکاری میان سازمان و بانک گردشگری اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه شامل ۹ بند مهم در حوزههای توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، تأمین تجهیزات بیمارستانی و ارتقای زیرساختهای سلامت، برنامهریزی برای جذب گردشگران خارجی، حل چالشهای ابزارهای پرداخت بینالمللی و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی جزیره شامل ارائه ۳۰۰ فقره وام یک میلیارد تومانی خوشبهره به تاکسیداران است.
وی تأکید کرد: این همکاریها میتواند کیش را به الگویی ملی در حوزه انرژی پاک، گردشگری سلامت، خدمات مالی مدرن و حملونقل هوشمند تبدیل کند.
حمایت از کسبوکارها و دسترسی آسان به خدمات اعتباری
نادر کشتکار مدیرعامل شرکت میکا کیش و سازنده این مجموعه نیز در ادامه مراسم اظهار داشت: میکارت با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اعتباری و حمایت از کسبوکارها طراحی شده و بدون نیاز به مراجعه حضوری قابل دریافت است.
وی ابراز امیدواری کرد که سقف اعتباری این طرح در آینده نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و امکان استفاده از آن در هتلها، مراکز گردشگری و سایر کسبوکارهای جزیره فراهم شود.
کشتکار همچنین رفتار حرفهای و حمایتی بانک گردشگری در طول سالهای سرمایهگذاری در کیش را قابل تحسین دانست.
نقش میکارت در مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از خروج ارز
رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نیز با اشاره به نقش میکامال در مدیریت و تحول رویدادهای تجاری جزیره گفت: میکارت یک اقدام مهم در حوزه مسئولیت اجتماعی بانک گردشگری است و میتواند از خروج ارز ناشی از سفر سالانه میلیونها گردشگر ایرانی به خارج جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه کیش امروز مقصد نخست گردشگری کشور است، افزود: همکاری بخش خصوصی و بانک گردشگری میتواند توسعه این طرح را در سراسر جزیره تسهیل و تسریع کند.
گفتنی است طرح «میکارت» با هدف تقویت قدرت خرید مردم، رونق کسبوکارها، توسعه اقتصاد دیجیتال و ارتقای تجربه گردشگری وارد مرحله بهرهبرداری شده و بهزودی امکان استفاده از خدمات آن در بخشهای گستردهتری از جزیره فراهم خواهد شد.