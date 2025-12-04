سازمان منطقه آزاد کیش و بانک گردشگری، همکاریها را گسترش میدهند
سرپرست بانک گردشگری در آئین رونمایی از طرح جدید " میکارت" در طرح اعتبارآنلاین میکاپی با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده با سازمان منطقه آزاد کیش، از مجموعهای از تعهدات جدید این بانک برای مشارکت در پروژههای کلان زیربنایی و حمایت از اقتصاد جزیره خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رضا مجیدی سرپرست بانک گردشگری، در این مراسم که با استناد به تفاهم نامه انجامشده با سازمان منطقه آزاد کیش، از برنامههای جدید بانک گردشگری برای مشارکت در توسعه زیرساختهای کیش خبرداد و گفت: احداث نیروگاه بادی و خورشیدی ۳۰ مگاواتی در کیش یکی از طرحهای مهمی است که بر اساس تفاهم با سازمان منطقه آزاد کیش برنامهریزی شده و بانک گردشگری آمادگی دارد اجرای آن را آغاز کند.
مجیدی همچنین گفت: افزایش سه برابری تسهیلات نوسازی ناوگان حملونقل عمومی از ۱۰۰ به ۳۰۰ دستگاه در چارچوب همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش و آمادگی بانک برای حمایت از طرحهای حوزه سلامت، به ویژه بیمارستان کیش، که در تفاهمهای اخیر مورد تأکید قرار گرفته از دیگر برنامه های مشترک است.
همنوایی برای توسعه گردشگری و مدیریت ارز
وی با اشاره به ظرفیت کیش برای جذب گردشگر خارجی و برنامهریزی مشترک با سازمان منطقه آزاد کیش، بر لزوم مدیریت خروج ارز از کشور و تبدیل کیش به قطب جذب گردشگر در منطقه تأکید کرد.
مجیدی با تقدیر از رویکرد آیندهنگر مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و هماهنگیهای به عمل آمده، خاطر نشان کرد: بانک گردشگری با توان مالی و عملیاتی خود، در چارچوب همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش، همراه مردم و فعالان اقتصادی جزیره خواهد ماند.
«میکارت»؛ تسهیلگر خرید بدون ضامن
رونمایی از«میکارت» به عنوان طرح اعتبارآنلاین میکاپی، ویژه خرید از میکامال، از دیگر بخشهای این مراسم بود.
مجیدی در خصوص ویژگیهای این طرح گفت: این کارت اعتباری، امکان خرید تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن و با بازپرداخت ۱۲ ماهه و تنفس دو ماهه فراهم میکند و صدور آن به صورت کاملاً برخط (آنلاین) انجام میشود.
وی با اشاره به همراهی این بانک با پروژه میکامال، خاطر نشان کرد: بانک گردشگری برای حمایت از کسبوکارهای این مجموعه، حدود سه همت تسهیلات پرداخت کرده است.
سرپرست بانک گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه گسترده این نهاد برای مشارکت در حل چالش برق کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: بانک گردشگری متعهد شده است ۱۰ هزار مگاوات از ناترازی برق کشور را از طریق سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم جبران کند.
وی در تشریح جزئیات این برنامه افزود: سه هزار مگاوات از این ظرفیت توسط شرکتهای تابعه بانک گردشگری تأمین خواهد شد و مابقی آن، یعنی ۷ هزار مگاوات، با جذب و مشارکت سایر سرمایهگذاران عملیاتی میشود.