نمایش شور فوتبال در قلب خلیج فارس؛ پیش‌ شهرآورد جذاب پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال در زمین المپیک کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه دوستانه و هیجان‌انگیز پیشکسوتان دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال، با هدف گرامیداشت ۹ آذر، روز ملی جزایر سه‌گانه خلیج فارس عصر شنبه 8 آذر در زمین چمن مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد.

شرایط استاندارد زمین چمن، آب‌وهوای مطلوب جزیره و امکانات پیشرفته مجموعه‌های ورزشی کیش، انگیزه و انرژی ویژه‌ای به بازیکنان بخشید؛ موضوعی که تمامی پیشکسوتان در گفت‌وگوهای خود بر آن تأکید داشتند.

قدردانی پیشکسوتان پرسپولیس از کیفیت برگزاری و زیرساخت‌های کیش

حمید درخشان پیشکسوت نام‌آشنای پرسپولیس با ابراز خرسندی از حضور در این رقابت گفت: این‌گونه مسابقات شور و حال ویژه‌ای در شهر ایجاد می‌کند و مردم فرصت می‌یابند چهره‌هایی را که سال‌ها دوست داشته‌اند؛ از نزدیک ببینند. امکانات و شرایط ورزشی کیش واقعاً قابل تحسین است. هرچه این رویدادها استمرار داشته باشد، جوانان بیشتر به ورزش علاقه‌مند می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به شرایط مطلوب زندگی در جزیره افزود: کیش جای بسیار مناسبی برای زندگی است. توسعه امکانات، مردم را تشویق می‌کند که بیشتر در این جزیره حضور داشته باشند.

محمد نصرتی دیگر پیشکسوت پرسپولیس نیز با تحسین کیفیت زمین المپیک گفت: زمین چمن کیش از بهترین زمین‌هایی است که در سال‌های اخیر دیده‌ام. توپ کاملاً استاندارد روی زمین حرکت می‌کرد و این برای اجرای برنامه‌های فنی بسیار مهم است. از برگزارکنندگان این مراسم و حمایت‌های سازمان منطقه آزاد کیش تشکر می‌کنم.

تحسین استقلالی‌ها برای آرامش، امنیت و امکانات کم‌نظیر کیش

حسن روشن پیشکسوت استقلال با تقدیر از میزبانی کیش اظهار کرد: جمع کردن چنین تیم‌هایی کار سختی است و کیش این کار را به‌خوبی انجام داد. امکانات ورزشی جزیره به حدی استاندارد است که تیم‌های ملی باید با افتخار اینجا اردو بزنند. نگهداری زمین‌ها اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه سازمان منطقه آزاد کیش در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته است.

وی همچنین به ظرفیت بالای جزیره در استعدادیابی اشاره کرد و افزود:کیش تعداد زیادی نوجوان و جوان مستعد دارد و با توجه به تبدیل‌شدن فوتبال به یک صنعت، می‌تواند در آینده صاحب تیم‌های رده بالا شود.

آرش برهانی مهاجم سال‌های نه‌چندان دور استقلال نیز با اشاره به تجربه حضور خود در جزیره گفت: کیش آرامشی دارد که در کمتر جایی پیدا می‌شود. نبود ترافیک، امنیت مثال‌زدنی و زیرساخت‌های ورزشی و گردشگری فوق‌العاده، باعث شده کیش از بسیاری از مقصدهای منطقه جلوتر باشد. حتی قابل مقایسه با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه است. این جزیره پتانسیل بسیار بیشتری برای توسعه دارد.

مجید نامجو مطلق نیز با تأکید بر قابلیت‌های کم‌نظیر کیش اذعان داشت: زمین و امکانات اینجا از بسیاری از تیم‌های لیگ برتری بهتر است. با چنین زیرساخت‌هایی حیف است که کیش تیم نداشته باشد. این جزیره می‌تواند در لیگ‌های حرفه‌ای حضور پیدا کند و حتی میزبان اردوهای داخلی و خارجی باشد. از نظر هتل، حمل‌ونقل و نزدیکی اماکن ورزشی، کیش یکی از بهترین شهرهای ایران است.

ترکیب تیم‌ها

تیم پرسپولیس با حضور چهره‌هایی چون مرتضی فنونی‌زاده، حمید درخشان، بهزاد داداش‌زاده، محمد پروین، مجتبی شیری، نبی‌الله باقری‌ها و… و با هدایت ناصر ابراهیمی، بهروز سلطانی و جواد منافی به میدان رفت.

در سوی دیگر، تیم استقلال با ترکیبی شامل محمد نوازی، آرش برهانی، مجید نامجو مطلق، علیرضا اکبرپور، مهدی امیرآبادی و… و با هدایت حسن روشن و شاهرخ بیانی حضور یافت.