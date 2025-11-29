بازدید مدیرعامل سازمان منطقهٔ آزاد کیش از ششمین نمایشگاه کتاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقهٔ آزاد کیش، در حاشیهٔ بازدید محمد کبیری از ششمین نمایشگاه کتاب کیش، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقهٔ آزاد کیش با تشریح آخرین وضعیت نمایشگاه کتاب کیش گفت: این نمایشگاه از اول آذرماه با ارائه بیش از ۱۷ هزار جلد کتاب جدید آغاز شده و تا 9 آذر ادامه دارد.

اسدالله علیزاده با اشاره به حضور گستردهٔ ناشران مطرح در این دوره افزود: بیش از ۳۰۰ ناشر معتبر و صاحب‌نام در نمایشگاه شرکت کردند و این حضور موجب شد تنوع و کیفیت آثار ارائه‌شده در سطح بسیار مطلوبی قرار گیرد.

وی استقبال عمومی را فراتر از انتظار توصیف کرد و ادامه داد: کیشوندان، گردشگران، دانش‌آموزان، دانشجویان و اهالی فرهنگ و هنرکه تعدادشان در جزیره نیز قابل توجه است استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش کتاب در این دوره قابل توجه بوده است.

علیزاده این استقبال را نشان‌دهندهٔ جایگاه فرهنگی جامعهٔ کیش دانست و تصریح کرد: این میزان مشارکت و خرید کتاب، بیانگر فرهنگ بالای کیشوندان و گردشگرانی است که به جزیره سفر می‌کنند.