آغاز ورود گردشگران تاجیکستان به کیش با پرواز مستقیم کیشایر/ پرواز مستقیم مسقط، اربیل و کویت در هفتههای آتی
در راستای توسعه گردشگری بینالمللی و گسترش دسترسی هوایی به جزیره کیش، نخستین گروه از گردشگران تاجیکستان با پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی کیش وارد این جزیره شدند؛ همزمان سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز چند مسیر جدید پروازهای خارجی طی روزها و هفتههای آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، عصر پنجشنبه ۶ آذر، نخستین گروه از گردشگران تاجیکستان با پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی کیش (کیشایر) در مسیر دوشنبه – کیش وارد جزیره شدند. این رویداد گامی مهم در تقویت تعاملات گردشگری میان کیش و کشورهای آسیای میانه به شمار میرود و نشاندهنده ظرفیتهای روبهرشد جزیره در جذب گردشگر خارجی است.
با برنامهریزیهای انجامشده، مسیرهای پروازی خارجی جزیره کیش در حال گسترش است. در همین راستا، از ۱۵ آذر پرواز مستقیم اربیل – کیش برقرار میشود و طی دو هفته آینده نیز پروازهای مسقط – کیش و کویت – کیش آغاز خواهند شد.
افزون بر این، از ابتدای آبان امسال خط پروازی شرکت هواپیمایی العراقیه در مسیر بغداد – کیش – بغداد فعال شده و بر اساس توافق انجامشده، هفتهای ۶ پرواز میان دو مقصد انجام میشود؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش ورود گردشگران عراقی به جزیره داشته است.
گفتنی است گسترش مسیرهای پروازی، همکاری با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، نوسازی تجهیزات فرودگاهی و راهاندازی پروژههای زیرساختی کلان مانند پایانه فرودگاهی با ظرفیت سالانه 6 میلیون گردشگر، برج مراقبت جدید و تجهیز این فرودگاه به پیشرفته ترین تجهیزات کمک ناوبری، نشاندهنده عزم جدی سازمان منطقه آزاد کیش در فراهمسازی زیرساختهای لازم جهت جذب گردشگران خارجی است.