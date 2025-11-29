به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عصر پنج‌شنبه ۶ آذر، نخستین گروه از گردشگران تاجیکستان با پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی کیش (کیش‌ایر) در مسیر دوشنبه – کیش وارد جزیره شدند. این رویداد گامی مهم در تقویت تعاملات گردشگری میان کیش و کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ظرفیت‌های رو‌به‌رشد جزیره در جذب گردشگر خارجی است.

با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مسیرهای پروازی خارجی جزیره کیش در حال گسترش است. در همین راستا، از ۱۵ آذر پرواز مستقیم اربیل – کیش برقرار می‌شود و طی دو هفته آینده نیز پروازهای مسقط – کیش و کویت – کیش آغاز خواهند شد.

افزون بر این، از ابتدای آبان امسال خط پروازی شرکت هواپیمایی العراقیه در مسیر بغداد – کیش – بغداد فعال شده و بر اساس توافق انجام‌شده، هفته‌ای ۶ پرواز میان دو مقصد انجام می‌شود؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش ورود گردشگران عراقی به جزیره داشته است.

گفتنی است گسترش مسیرهای پروازی، همکاری با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، نوسازی تجهیزات فرودگاهی و راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی کلان مانند پایانه فرودگاهی با ظرفیت سالانه 6 میلیون گردشگر، برج مراقبت جدید و تجهیز این فرودگاه به پیشرفته ترین تجهیزات کمک ناوبری، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان منطقه آزاد کیش در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت جذب گردشگران خارجی است.