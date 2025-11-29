خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ورود گردشگران تاجیکستان به کیش با پرواز مستقیم کیش‌ایر/ پرواز مستقیم مسقط، اربیل و کویت در هفته‌های آتی

آغاز ورود گردشگران تاجیکستان به کیش با پرواز مستقیم کیش‌ایر/ پرواز مستقیم مسقط، اربیل و کویت در هفته‌های آتی
کد خبر : 1724644
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای توسعه گردشگری بین‌المللی و گسترش دسترسی هوایی به جزیره کیش، نخستین گروه از گردشگران تاجیکستان با پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی کیش وارد این جزیره شدند؛ هم‌زمان سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز چند مسیر جدید پروازهای خارجی طی روزها و هفته‌های آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عصر پنج‌شنبه ۶ آذر، نخستین گروه از گردشگران تاجیکستان با پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی کیش (کیش‌ایر) در مسیر دوشنبه – کیش وارد جزیره شدند. این رویداد گامی مهم در تقویت تعاملات گردشگری میان کیش و کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ظرفیت‌های رو‌به‌رشد جزیره در جذب گردشگر خارجی است.

با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مسیرهای پروازی خارجی جزیره کیش در حال گسترش است. در همین راستا، از ۱۵ آذر پرواز مستقیم اربیل – کیش برقرار می‌شود و طی دو هفته آینده نیز پروازهای مسقط – کیش و کویت – کیش آغاز خواهند شد.

افزون بر این، از ابتدای آبان امسال خط پروازی شرکت هواپیمایی العراقیه در مسیر بغداد – کیش – بغداد فعال شده و بر اساس توافق انجام‌شده، هفته‌ای ۶ پرواز میان دو مقصد انجام می‌شود؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش ورود گردشگران عراقی به جزیره داشته است.

گفتنی است گسترش مسیرهای پروازی، همکاری با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، نوسازی تجهیزات فرودگاهی و راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی کلان مانند پایانه فرودگاهی با ظرفیت سالانه 6 میلیون گردشگر، برج مراقبت جدید و تجهیز این فرودگاه به پیشرفته ترین تجهیزات کمک ناوبری، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان منطقه آزاد کیش در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت جذب گردشگران خارجی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری