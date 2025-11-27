فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش: نگاه مترقی مدیریت جزیره، موتور محرک پیشرفتها بوده است
سرهنگ پاسدار محمد میرزاده ضمن تقدیراز همکاریها، حمایتها و نگاه مترقی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: در یک سال گذشته، بهترین دوره همکاری و همافزایی میان ناحیه مقاومت بسیج و سازمان رقم خورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در جریان دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با جمعی از مسئولان و نیروهای بسیج، سرهنگ پاسدار محمد میرزاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت حضور مدیرعامل سازمان، گزارشی جامع از ساختار، مأموریتها و فعالیتهای بسیج در جزیره را ارائه کرد.
وی گفت:ماموریتهای سپاه در حوزههای مختلف در جزیره کیش اجرا میشود چه آنچه در قانون اساسی برای سپاه مشخص شده و چه وظایفی که برعهده سازمان بسیج مستضعفین است. همکاران ما بهعنوان خادمان مردم، مأموریت جذب، سازماندهی، آموزش و بهکارگیری نیروهای مردمی را در بحرانها و شرایط حساس بر عهده دارند.
میرزاده با اشاره به جایگاه ناحیه مقاومت بسیج کیش توضیح داد:کیش یکی از ۱۴ ناحیه بسیج استان هرمزگان است که زیرمجموعه سپاه امام سجاد(ع) این استان فعالیت میکند. ناحیه کیش طی چهار تا پنج سال گذشته از مرکز مقاومت به ناحیه مقاومت ارتقا یافته و اکنون ردههای مختلف بسیج محلات، بسیج خواهران و برادران، و اقشار تخصصی همچون مهندسین، ورزشکاران، هنرمندان، جامعه پزشکی و کارکنان ادارات در جزیره فعال هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل ساختارهای باقیمانده، درجه و جایگاه سازمانی ناحیه کیش نیز ارتقا یابد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش با اشاره به همکاریهای گسترده میان دو مجموعه اظهار داشت:از زحمات و پشتیبانیهای بسیار ارزشمند سازمان منطقه آزاد کیش، همکاران و شخص محمد کبیری صمیمانه تشکر میکنم. صادقانه باید بگویم که در چهار سالی که خادم مردم در این ناحیه بودهام، این دوره، طلاییترین دوران تعامل و همراهی میان بسیج و سازمان بوده است.
وی افزود:این موفقیت حاصل نگاه متعالی، مترقی و کاملاً حمایتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش است. بسیاری از زیرساختها، برنامهها و طرحهایی که سالها متوقف مانده بود، در همین یک سال و با رهنمودهای ایشان حل و اجرایی شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش در بخش دیگری از سخنانش گفت: رشد برنامههای فرهنگی، اجتماعی و آیینی در جزیره بهواسطه همکاری مؤثر با سازمان منطقه آزاد کیش به شکل چشمگیری افزایش یافته است. نحوه برگزاری برنامهها و کیفیت خروجیها نسبت به سالهای گذشته کاملاً متفاوت شده است.
وی از همراهی مدیران سازمان نیز قدردانی کرد و افزود:امروز نگاه مردم نسبت به مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش مثبتتر از گذشته است و این امید و نشاط اجتماعی، نتیجه اقدامات مؤثر و سیاستگذاریهای درست مجموعه مدیریتی جزیره است.
سرهنگ میرزاده خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت:هر جا که نیاز باشد، ناحیه مقاومت بسیج و سپاه جزیره کیش در کنار شما خواهند بود. امیدواریم طرحهای توسعهای، با بهترین کیفیت و در کوتاهترین زمان اجرایی شود.
وی اظهار داشت: امیدواریم با همافزایی، تعامل و همدلی بیشتر، مسیر رشد و پیشرفت جزیره زیبای کیش با قدرت ادامه پیدا کند.