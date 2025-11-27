خبرگزاری کار ایران
تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر نقش بی‌بدیل بسیج در تحکیم پیوند دولت و ملت

تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر نقش بی‌بدیل بسیج در تحکیم پیوند دولت و ملت
محمد کبیری در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش و بسیجیان، این نهاد را نمادی از همدلی و پیوند عمیق میان ملت و دولت دانست و بر لزوم استمرار همدلی، خلاقیت و برنامه‌ریزی هوشمندانه برای مقابله با تهدیدات پیچیده تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری به مناسبت هفته بسیج، با حضور در فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، با سرهنگ پاسدار محمد میرزاده فرمانده این ناحیه و جمعی از بسیجیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

کبیری در این دیدار با تبریک هفته بسیج، از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و ازخودگذشتگی‌های نیروهای بسیجی در کیش و سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: خدا را شاکریم که امروز در جمع عزیزانی حضور داریم که امنیت، آرامش و انسجام کشور مرهون زحمات و ایثارگری‌های آنان است. بسیجیان در خط مقدم حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیوند دولت و ملت و دفاع از استقلال کشور قرار دارند.

کبیری بسیج را نهادی برخاسته از مردم دانست و گفت: بسیج از دل مردم برای مردم شکل گرفته و از ابتدای انقلاب تا امروز با عشق و جان‌فشانی در مسیر اعتلای کشور حرکت کرده است. از دفاع مقدس تا اتفاقات اخیر، بسیجیان همواره پیشگام دفاع از امنیت، آزادی‌های مدنی و صیانت از پیوند دولت–ملت بوده‌اند.

وی در پایان ضمن تبریک مجدد هفته بسیج تصریح کرد: از زحمات همه بسیجیان جزیره کیش و سراسر کشور تشکر می‌کنم. از خداوند متعال سلامتی، توفیق و عزت روزافزون برای همه شما عزیزان مسئلت دارم و امیدوارم برنامه‌های مشترک و ارزشمند میان سازمان منطقه آزاد کیش و بسیج هر روز پربارتر و مؤثرتر شود.

 

