حرکت کیش در مسیر حکمرانی هوشمند با تقویت استانداردها

کد خبر : 1724619
محمد کبیری: کیش با تکیه بر همکاری دولت و بخش خصوصی و ارتقای استانداردها، در مسیر تحقق چشم‌انداز ۱۴۱۴ و تبدیل شدن به الگوی حکمرانی هوشمند و پایدار حرکت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین بزرگداشت و تجلیل از فعالان برگزیده حوزه استاندارد، کیفیت و سلامت کیش که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد محمد کبیری گفت: کیش حاصل یک همکاری گسترده و مؤثر میان بخش خصوصی و دولت در چند دهه گذشته است و امروز این همکاری به بلوغ رسیده و نتایج ارزشمندی به همراه داشته است که قابل دفاع و افتخارآفرین است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تغییرات قانونی سال‌های اخیر در حوزه مناطق آزاد اظهار داشت: تحولات گسترده مقرراتی، فرصت ایفای نقش مناطق آزاد به‌عنوان پیشتاز اقتصاد کشور را در چند سال اخیر با وقفه مواجه کرده اما با حضور مقامات عالی دولت و بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی، امید به حل مسائل افزایش یافته است.

کبیری با اشاره به چشم‌انداز کیش ۱۴۱۴ گفت: برنامه ما حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند، پایدار و مبتنی بر شاخص‌های استاندارد جهانی است. این مسیر انتخاب نیست؛ ضرورت است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه استاندارد ابزار اصلی ارتقای کیفیت و رضایتمندی ذی‌نفعان است افزود: کیش در حوزه زیرساخت‌های استاندارد ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و تلاش می کنیم با همکاری با سازمان ملی استاندارد، خدمات و تولیدات منطقه به سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.

وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: در خصوص هفت محور مرتبط با تسهیل واردات، امور گمرکی و فرآیندهای استاندارد در کیش به توافقات مهمی رسیدیم که زمینه ساز افزایش رضایتمندی سرمایه‌گذاران و بازرگانان است.

کبیری با تاکید بر افزایش صادرات کالا و خدمات گفت: بخشی از تولیدات کیش به واسطه داشتن استانداردهای بین المللی مستقیم به خارج از کشور صادر می‌شود. در حوزه خدمات نیز با استفاده از دوره‌های آموزشی سازمان ملی استاندارد، می‌توان کیفیت ارائه خدمات گردشگری را به‌طور چشمگیر ارتقا داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در کیش گفت: با تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی، ارتقای استانداردها و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار، کیش به سمت تبدیل‌شدن به شهری استاندارد برای زندگی، و مقصدی مطمئن برای گردشگران و سرمایه‌گذاران حرکت می‌کند.

 

