به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی استاندارد با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد و مدیران ارشد دو سازمان، عصر چهارشنبه ۵ آذر در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد،

در این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از آمادگی کامل این سازمان برای اجرای استانداردهای نوین در حوزه خدمات به‌ویژه در صنعت هتلداری خبر داد و دستور پیگیری شش‌ماهه برای ارتقای استانداردهای خدمات هتلی را صادر کرد.

وی بر لزوم ایجاد کارگروه سه‌جانبه میان سازمان استاندارد، دبیرخانه مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی برای رفع گلوگاه‌های موجود و ساماندهی رویه ته‌لنجی تاکید و خاطر نشان کرد: با اصلاح این مسیرها، علاوه بر تسهیل تجارت، امنیت جامعه نیز تأمین خواهد شد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای توسعه آزمایشگاه‌ها و ارتقای استانداردها افزایش می‌یابد.

فرزانه انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن تایید پیشنهاد کبیری، بر ضرورت تفویض اختیار استانداردها به مناطق آزاد و ایجاد مدل مثلث سه‌جانبه استاندارد–گمرک–منطقه آزاد کیش برای کاهش هزینه و زمان صادرات و واردات تاکید کرد.

وی با اشاره به تجارب موفق کشورهای پیشرفته، پیشنهاد کرد، کیش به‌عنوان پایلوت صادرات خدمات با استانداردهای بین‌المللی معرفی شود.

مدیران معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نیز بر اهمیت افزایش تفویض اختیارات، بومی‌سازی استانداردها و ارتقای سرعت صدور گواهی‌های صادراتی و تولیدی برای صنایع پیشرو جزیره، از جمله صنایع پزشکی، داروسازی و غذایی، تاکید کردند و از همکاری مستمر با سازمان استاندارد برای آموزش و توانمندسازی صادرکنندگان خبر دادند.

در پایان، توافق شد که دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک تا پایان سال برای توانمندسازی فعالان اقتصادی برگزار شود. همچنین، پیشنهاد ایجاد شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاهی در جزیره برای تسریع فرآیند تایید کیفیت کالاها و خدمات مورد موافقت اولیه قرار گرفت.