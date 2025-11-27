خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست مشترک کیش و سازمان ملی استاندارد؛ تمرکز بر کارگروه سه‌جانبه و تسریع صدور گواهی‌های استاندارد

نشست مشترک کیش و سازمان ملی استاندارد؛ تمرکز بر کارگروه سه‌جانبه و تسریع صدور گواهی‌های استاندارد
کد خبر : 1724603
لینک کوتاه کپی شد.

در نشست مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی استاندارد، راهکارهای تسهیل فرآیندهای واردات، صادرات، ارتقای کیفیت کالا و خدمات و ساماندهی روندهای استانداردسازی در جزیره مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی استاندارد با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد و مدیران ارشد دو سازمان، عصر چهارشنبه ۵ آذر در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد،

در این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از آمادگی کامل این سازمان برای اجرای استانداردهای نوین در حوزه خدمات به‌ویژه در صنعت هتلداری خبر داد و دستور پیگیری شش‌ماهه برای ارتقای استانداردهای خدمات هتلی را صادر کرد.

وی بر لزوم ایجاد کارگروه سه‌جانبه میان سازمان استاندارد، دبیرخانه مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی برای رفع گلوگاه‌های موجود و ساماندهی رویه ته‌لنجی تاکید و خاطر نشان کرد: با اصلاح این مسیرها، علاوه بر تسهیل تجارت، امنیت جامعه نیز تأمین خواهد شد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای توسعه آزمایشگاه‌ها و ارتقای استانداردها افزایش می‌یابد.

فرزانه انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن تایید پیشنهاد کبیری، بر ضرورت تفویض اختیار استانداردها به مناطق آزاد و ایجاد مدل مثلث سه‌جانبه استاندارد–گمرک–منطقه آزاد کیش برای کاهش هزینه و زمان صادرات و واردات تاکید کرد.

وی با اشاره به تجارب موفق کشورهای پیشرفته، پیشنهاد کرد، کیش به‌عنوان پایلوت صادرات خدمات با استانداردهای بین‌المللی معرفی شود.

مدیران معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نیز بر اهمیت افزایش تفویض اختیارات، بومی‌سازی استانداردها و ارتقای سرعت صدور گواهی‌های صادراتی و تولیدی برای صنایع پیشرو جزیره، از جمله صنایع پزشکی، داروسازی و غذایی، تاکید کردند و از همکاری مستمر با سازمان استاندارد برای آموزش و توانمندسازی صادرکنندگان خبر دادند.

در پایان، توافق شد که دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک تا پایان سال برای توانمندسازی فعالان اقتصادی برگزار شود. همچنین، پیشنهاد ایجاد شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاهی در جزیره برای تسریع فرآیند تایید کیفیت کالاها و خدمات مورد موافقت اولیه قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری