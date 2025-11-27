تقویت همکاریهای مشترک تاکید رئیس سازمان ملی استاندارد در بازدید از سامانههای نظارتی کیش
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، در سفر به کیش ضمن بازدید از حوزه های استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش ، بر تقویت همکاریهای مشترک در راستای ارتقای سلامت و ایمنی کالاها و خدمات تأکید کرد.
در این بازدیدها که با هدف ارزیابی و آشنایی نزدیک به فرآیندهای نظارتی و کنترلی انجام شد معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد بر لزوم تقویت همکاریهای مشترک در راستای ارتقای سلامت و ایمنی کالاها و خدمات در جزیره کیش تاکید کرد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد پس از مدیریت استاندارد ، سلامت ، غذا و دارو، بازدید از مجتمع آزمایشگاهی "بهینه آزمای کیش" و گمرک سازمان منطقه آزاد کیش، بخش دیگری از این برنامه بود.
وی در پایان از تلاشهای بیوقفه کارکنان مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش تقدیر و ابراز امیدواری کرد این همکاریها، نقش مؤثری در ارتقای سطح کیفیت و ایمنی محصولات و تقویت اعتماد مصرفکنندگان داخلی و خارجی ایفا کند.