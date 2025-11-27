خبرگزاری کار ایران
تقویت همکاری‌های مشترک تاکید رئیس سازمان ملی استاندارد در بازدید از سامانه‌های نظارتی کیش

کد خبر : 1724598
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، در سفر به کیش ضمن بازدید از حوزه های استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش ، بر تقویت همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای سلامت و ایمنی کالاها و خدمات تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بن الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرزانه انصاری در سفر یک روزه خود به جزیره کیش با حضور محمد کبیری از مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و دارو و حوزه های مرتبط با موضوع استاندارد و کیفی سنجی کالاها و خدمات بازدید کرد.

در این بازدیدها  که با هدف ارزیابی و آشنایی نزدیک به فرآیندهای نظارتی و کنترلی انجام شد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای سلامت و ایمنی کالاها و خدمات در جزیره کیش تاکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد پس از مدیریت استاندارد ، سلامت ، غذا و دارو، بازدید از مجتمع آزمایشگاهی "بهینه آزمای کیش" و گمرک سازمان منطقه آزاد کیش، بخش دیگری از این برنامه بود.

وی در پایان از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش تقدیر و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها، نقش مؤثری در ارتقای سطح کیفیت و ایمنی محصولات و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی ایفا کند.

 

