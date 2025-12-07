پیام مدیرعامل به مناسبت روز جهانی هواپیمایی کشوری

به گزارش ایلنا: در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با بهره‌گیری از توان متخصصان و کارکنان پرتلاش، ارتقای ایمنی، توسعه زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به مسیرهای پروازی و افزایش کیفیت خدمات فرودگاهی را به‌عنوان اولویت‌های راهبردی دنبال می‌کنیم.

هواپیمایی، زبان مشترک اتصال ملت‌ها و ستون راهبردی توسعه پایدار در جهان امروز است. هفتم دسامبر برابر با 16 آذر، روز جهانی هواپیمایی کشوری فرصتی ارزشمند فراهم می‌آورد تا نقش اثرگذار این صنعت در تعمیق همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد زیرساخت‌های اعتمادساز و پشتیبانی از جریان پویای اقتصاد جهانی را یادآوری کنیم؛ صنعتی که امروز بر پایه استانداردهای ICAO، بیشترین مسئولیت را در حوزه ایمنی، کیفیت و آینده‌نگری بر دوش دارد.

فرودگاه بین‌المللی کیش، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین درگاه‌های هوایی کشور و محور توسعه گردشگری منطقه آزاد کیش، نقشی کلیدی در گسترش مبادلات اقتصادی، تسهیل سفرهای هوایی و ارتقای جایگاه ایران در شبکه هوانوردی منطقه ایفا می‌کند.

در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با بهره‌گیری از توان متخصصان و کارکنان پرتلاش، ارتقای ایمنی، توسعه زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به مسیرهای پروازی و افزایش کیفیت خدمات فرودگاهی را به‌عنوان اولویت‌های راهبردی دنبال می‌کنیم.

امروز بیش از هر زمان دیگر، متعهدیم که مسیر حرکت خود را به‌سوی آینده‌ای امن‌تر، هوشمندتر و پایدارتر ادامه دهیم و با گسترش همکاری‌های سازنده با ایرلاین‌ها، نهادهای تخصصی و شرکای بین‌المللی، سهم کیش را در حمل‌ونقل هوایی کشور ارتقا بخشیم.

ضمن گرامیداشت این روز جهانی، مراتب قدردانی خود را از تمام فعالان زحمتکش صنعت هوانوردی، از مراقبت پرواز و عملیات فرودگاهی گرفته تا خدمات فنی و پشتیبانی ابراز می‌دارم و توفیق روزافزون آنان را از درگاه پروردگار متعال آرزو می‌نمایم.

عزت‌اله محمدی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش

