قدردانی مدیرعامل از دقت و نقش راهبردی حسابداران در توسعه سازمان

️مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش امروز به مناسبت روز حسابدار ضمن حضور در واحد مالی، از نزدیک روند فعالیت‌ها، پروژه‌های جاری و نظام گزارش‌دهی مالی شرکت را مورد بررسی قرار داد. در این بازدید، مدیرعامل با گفت‌وگو با کارشناسان مالی، در جریان جزئیات اقدامات انجام‌شده در حوزه انضباط مالی، شفافیت و مدیریت بهینه منابع قرار گرفت.

️به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، عزت‌اله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با اهدای لوح تقدیر به حسابداران شرکت، از تلاش‌ها، دقت‌نظر و تعهد حرفه‌ای آنان قدردانی کرد. وی نقش تیم مالی را در ایجاد پشتوانه تصمیم‌سازی، تقویت اعتماد سازمانی و پیشبرد اهداف کلان شرکت بسیار مهم و اثرگذار دانست.

️مدیرعامل در این بازدید ضمن تبریک این روز، بر اهمیت ارتقای استانداردهای حرفه‌ای، بهبود فرآیندهای مالی و تقویت ساختارهای نظارتی و تحلیلی تأکید کرد و افزود: بخش مالی یکی از ستون‌های اصلی ثبات و رشد سازمان است و موفقیت‌های مجموعه، مرهون تلاش متخصصانی است که با دقت، مسئولیت‌پذیری و نگاه راهبردی فعالیت می‌کنند.

 

