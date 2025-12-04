برقراری پروازهای مسیر اربیل – کیش – اربیل از ۱۴ آذر

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، بر اساس برنامه عملیاتی اعلام‌شده، پرواز ورودی از اربیل ساعت ۱۱:۰۰ در فرودگاه بین‌المللی کیش به زمین می‌نشیند و پرواز خروجی به اربیل نیز ساعت ۱۲:۱۰ انجام خواهد شد. همچنین این پرواز توسط هواپیمای ایرباس A340 شرکت هواپیمایی ماهان انجام می‌شود.

️این مسیر جدید با هدف گسترش دسترسی بین‌المللی، توسعه تعاملات اقتصادی و تقویت جریان گردشگری بین کیش و اقلیم کردستان عراق برقرار شده است.

انتهای پیام/