به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست شورای آموزش و پرورش خرمشهر با حضور حجت‌الاسلام سید نبی موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، دکتر ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، دکتر مصطفی خانزاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر شاهین هاشمی فرماندار ویژه خرمشهر و جمعی از مدیران محلی برگزار شد و موضوعات کلیدی حوزه تعلیم و تربیت شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، دکتر شاهین هاشمی فرماندار ویژه خرمشهر، با تشریح وضعیت نیروی انسانی گفت کمبود معلم و خروج مستمر نیروها از منطقه، ثبات آموزشی را مختل کرده و جذب نیروهای بومی باید در اولویت قرار گیرد تا طی چند سال آینده این مشکل به‌صورت بنیادین کاهش یابد. او درباره وضعیت زیرساخت‌ها نیز هشدار داد و توضیح داد برخی مدارس غرب کارون به حدی فرسوده‌اند که حتی دیوارهای آن‌ها در آستانه ریزش قرار دارد. به گفته او، تجهیز کلاس‌های پایه اول آغاز شده اما بسیاری از مدارس همچنان فاقد امکانات استانداردند.

دکتر مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته اعلام کرد سال گذشته بیش از ۳۷ میلیارد تومان و امسال ۲۱ میلیارد تومان برای ساخت، مرمت و تجهیز مدارس، تأمین کولر، ایجاد چمن مصنوعی و پشتیبانی سرویس ایاب‌وذهاب هزینه شده است. او افزود ۷.۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای تجهیز هنرستان‌ها و حمایت از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم تخصیص یافته و تأکید کرد اجرای پروژه‌های اصلی بر عهده وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس است و منطقه آزاد نقش حمایتی دارد.

دکتر ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت کاهش نابرابری آموزشی، خواستار رایگان شدن پیش‌دبستانی در مناطق محروم، سامان‌دهی سرویس مدارس، تقویت مشاوره، شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب و اجرای مداخلات فرهنگی و اجتماعی شد.

حجت‌الاسلام سید نبی موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در استان نیز با اشاره به جایگاه تاریخی خرمشهر، این شهر را دارای «حق ویژه» دانست و خواستار توجه اولویت‌محور به آموزش و پرورش آن شد. او همچنین نسبت به پیامدهای تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا هشدار داد و بازنگری در این روند را ضروری خواند.

در جمع‌بندی نشست، شرکت‌کنندگان بر شتاب‌بخشی به نوسازی مدارس فرسوده به‌ویژه در غرب کارون، تقویت حمایت از دانش‌آموزان کنکوری، ارائه بسته‌های حمایتی برای پیش‌دبستانی و سرویس مدارس مناطق محروم، توسعه خدمات مشاوره‌ای برای دانش‌آموزان پرخطر و تداوم مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در پروژه‌های عمرانی و تجهیز مدارس تأکید کردند؛ مجموعه اقداماتی که قرار است مسیر ترمیم زیرساخت‌های آموزشی و کاهش شکاف‌های موجود در خرمشهر را هموارتر کند.

