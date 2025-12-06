تکریم شماری از بسیجیان پایگاه شهدای اروند با حضور مدیرعامل
به مناسبت هفته بسیج، آیین تجلیل از شماری از بسیجیان پایگاه شهدای اروند با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم که با حضور سرهنگ ایمانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، و سرهنگ جلیلیان، مسئول حفاظت اطلاعات این ناحیه همراه بود، از اعضای شورای پایگاه، شورای حوزه و گروهی از بسیجیان سازمان تقدیر بهعمل آمد. مسئولان حاضر با اشاره به تنوع و گستردگی فعالیتهای بسیج، همکاری این نیروها با بخشهای مختلف سازمان در اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و خدمترسان را ارزشمند دانستند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در سخنان خود ضمن تبریک هفته بسیج، این نهاد را سرمایهای برخاسته از مردم و پشتوانهای مؤثر در مسیر خدمترسانی توصیف کرد. او با تأکید بر نقش بسیجیان در تقویت روحیه همدلی و همکاری در مجموعه، مشارکت داوطلبانه آنان را عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمانی برشمرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه فعالیتهای پایگاه حاصل تلاش همه بسیجیان است؛ حتی اگر برخی عزیزان امکان حضور در این مراسم را نداشتهاند، افزود: «زحمات یکایک بسیجیان برای ما ارزشمند است و امروز به نمایندگی از مجموعه، از جمعی از آنان قدردانی میشود.»
این آیین با گفتوگو و تبادل دیدگاهها ادامه یافت و با تأکید مسئولان بر تداوم همکاریهای بسیج با مجموعه سازمان و تقویت نقش این نیروها در برنامههای پیشرو به کار خود پایان داد.