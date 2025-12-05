خبرگزاری کار ایران
خانزادی:

حمایت از تیم آبادان بخشی از تعهد ما به سرمایه اجتماعی منطقه است

در دیدار اعضای هیأت‌مدیره باشگاه صنعت‌نفت آبادان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و حضور میدانی خانزادی در تمرینات طلایی‌پوشان، بر استمرار حمایت‌های هدفمند و تقویت همکاری‌های عملیاتی برای ایجاد ثبات و ارتقای جایگاه تیم تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان در دیداری با مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این سازمان، ابعاد مختلف همکاری و راه‌های تقویت حمایت‌ها از باشگاه را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، دکتر خانزادی با اشاره به جایگاه هویتی صنعت‌نفت برای مردم آبادان گفت: «پشتیبانی از صنعت‌نفت یک اقدام مقطعی نیست؛ بخشی از تعهد ما نسبت به تقویت سرمایه اجتماعی و تثبیت نشاط ورزشی در منطقه است.»

اعضای هیأت‌مدیره باشگاه نیز در این جلسه، حمایت‌های اخیر سازمان منطقه آزاد اروند را مؤثر و قابل اتکا توصیف کرده و تأکید کردند تداوم این همراهی، تمرکز و ثبات بیشتری برای تیم به همراه خواهد داشت.

در ادامه، دکتر خانزادی به همراه اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با حضور در محل تمرینات طلایی‌پوشان، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با بازیکنان و کادر فنی، از عملکرد و نتایج اخیر تیم صنعت‌نفت قدردانی کرد. همچنین مهندس راشدی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، و اعضای هیأت‌مدیره باشگاه با حضور در این تمرین، حمایت‌های منطقه آزاد اروند را «برجسته و اثرگذار» ارزیابی کردند.

خانزادی در گفت‌وگو با بازیکنان با تأکید بر استمرار حمایت‌ها افزود: «روندی که تیم در هفته‌های اخیر طی کرده نشان می‌دهد ظرفیت بازگشت و پیشرفت وجود دارد و ما وظیفه داریم شرایط را برای تقویت این مسیر فراهم کنیم.»

این حضور میدانی و تبادل نظر نزدیک، رویکرد سازمان منطقه آزاد اروند در تقویت ورزش حرفه‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی ارتقای نشاط اجتماعی، هویت شهری و انسجام منطقه‌ای را دوباره برجسته کرد.

 

