عزم ملی برای بازآفرینی شهری آبادان و خرمشهر
با آغاز فاز نخست ساماندهی شهری در آبادان و خرمشهر، نشست کمیته ویژه بررسی مسائل منطقه آزاد اروند با حضور مدیران ملی و استانی برگزار شد و طرحی عملیاتی برای پاکسازی گسترده، رفع نخالهها و بهبود زیرساختهای شهری این دو شهرستان به تصویب رسید؛ طرحی که بر هماهنگی دستگاهها و بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای محلی و ملی استوار است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور نمایندگان نهاد ریاستجمهوری، وزارت کشور، استانهای معین، مدیران استانی و مسئولان محلی برگزار شد. در جریان جلسه، نقشه راه فاز نخست پاکسازی و بازآرایی منظر شهری تعیین و تقسیمکار دستگاهها برای آغاز عملیات میدانی مشخص شد.
مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به پیشینه تاریخی و نقش ملی منطقه، حضور همزمان مدیران محلی و کشوری را فرصتی برای سرعتبخشی به اقدامات دانست. او با تأکید بر ظرفیتهای نفتی، صنعتی و جغرافیایی اروند و بهمنشیر، رفع انباشت نخالهها و تقویت زیرساختها را از اولویتهای فوری برشمرد. برآورد ارائهشده حجم نخالههای موجود را بین ۴۰ تا ۸۰ هزار کامیون اعلام کرد.
خسرو پیرهادی فرماندار ویژه آبادان، با تشریح نقاط بحرانی شهر از ورودیهای اصلی تا حاشیه بهمنشیر و اراضی تانکفارم، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی را در آسیبهای دوران جنگ دانست و بر ضرورت برنامهریزی مرحلهای تأکید کرد.
شاهین هاشمی فرماندار ویژه خرمشهر نیز وضعیت پسماند و خدمات شهری را نیازمند اقدام فوری توصیف کرد و گفت تنها در حوزه جمعآوری و تخلیه پسماند، بیش از ۲۰ هزار سرویس باید انجام شود. او هماهنگی بین دستگاهها را شرط اصلی موفقیت طرح اعلام کرد.
در بخش تقسیمکار اجرایی، علی سمندری نماینده معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر ضرورت ورود سریع به فاز عملیات، اعلام کرد که مدیریت مستقیم اجرای طرح بر عهده شهرداریهای آبادان و خرمشهر خواهد بود و فرمانداریها نیز نظارت مستمر را بر عهده دارند. او بر حرکت منظم دستگاهها مطابق برنامه زمانبندی تأکید کرد.
علی الیاسی معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند نیز بر ضرورت تعریف شاخصهای قابل سنجش و حرکت پروژه بر پایه اهداف عددی و قابل پایش تأکید کرد تا میزان پیشرفت در مقاطع زمانی مشخص قابل اندازهگیری باشد.
در ادامه، تیرانداز از مدیران عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند گزارشی از وضعیت موجود و نقاط بحرانی ارائه کرد و نیازهای تجهیزاتی و راهکارهای اجرایی برای تسریع عملیات را تشریح کرد.
فاضل خمیسی دستیار امور راهبردی استاندار خوزستان، بر برنامهریزی منسجم در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی تأکید کرد و مشارکت مردم را یکی از محورهای اصلی پیشرفت پایدار دانست. محراب فلسفیزاده مدیرکل امور شهری استانداری نیز هماهنگی میان شهرداریها، دستگاههای دولتی و منطقه آزاد را شرط موفقیت طرحها عنوان کرد و بهرهگیری از ظرفیت ناوگان و ماشینآلات منطقه آزاد را عامل مهمی در تسریع عملیات دانست.
در بخش جمعبندی، کوروش امیدیپور سرپرست معاونت امور شهرداریهای وزارت کشور، پاکسازی نخالههای ساختمانی را اولویت فوری استان اعلام کرد و سه مرحله اصلی ساماندهی شامل «پاکسازی نقاط بحرانی»، «مستندسازی دقیق»، و «تثبیت شرایط با مشارکت شهروندان» را توضیح داد. او اطلاعرسانی شفاف و نظارت جدی را دو شرط مهم برای پایداری نتایج عنوان کرد.
در پایان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه مشترک دستگاهها و پیگیری منظم عملیات، روند ساماندهی شهری بهصورت پایدار دنبال شود و زمینه برای رونق دوباره فعالیتهای اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در آبادان و خرمشهر فراهم آید