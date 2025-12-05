خبرگزاری کار ایران
آغاز عملیات گسترده بهسازی مسیر خروجی آبادان به سمت اهواز

عملیات بهسازی و آسفالت مسیر خروجی آبادان به سمت اهواز با هدف ارتقای ایمنی و ساماندهی یکی از ورودی‌های اصلی شهر آغاز شد. این پروژه در چارچوب برنامه توسعه و نوسازی معابر منطقه آزاد اروند تعریف شده و ۱,۵۰۰ متر از محور میدان ثامن تا ابتدای مسیر اهواز را به‌طور کامل زیرسازی، اصلاح و آسفالت‌ریزی می‌کند. برای اجرای این عملیات، ۲۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی، معاون عمرانی و زیربنایی این سازمان، با اشاره به فرسودگی شدید روسازی در این محدوده گفت: وضعیت نامناسب مسیر طی سال‌های گذشته مشکلات قابل‌توجهی برای تردد روزانه شهروندان و ناوگان حمل‌ونقل ایجاد کرده بود و همین موضوع ضرورت آغاز عملیات فوری را برجسته می‌کرد. وی افزود: این عملیات شامل مجموعه اقداماتی از جمله برداشتن لایه‌های فرسوده، ترمیم بستر، اجرای لایه‌های استاندارد آسفالت و افزایش پیوستگی مسیر را فراهم ساخته است؛ مسیری که نقشی کلیدی در ارتباط آبادان با محورهای پیرامونی دارد.

الیاسی ادامه داد: این طرح بخشی از برنامه جامع ساماندهی معابر شهری آبادان است و بهسازی مسیر رفت‌وبرگشت میدان ثامن تا پل ایستگاه ۱۲ نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، اقدامات مطالعاتی و میدانی در حال اجرا، استاندارد ورودی‌ها و خروجی‌های شهری را به‌طور محسوسی ارتقا خواهد داد و شبکه ترافیکی شهر را به سطحی پایدارتر و ایمن‌تر می‌رساند.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، ارتقای ایمنی، کاهش سوانح ناشی از فرسودگی آسفالت، بهبود روانی تردد و کاهش هزینه‌های نگهداشت را از نتایج مستقیم این پروژه دانست و تأکید کرد که مجموعه این اقدامات در راستای ایجاد زیرساخت‌هایی متناسب با نیازهای توسعه‌ای و جایگاه اقتصادی منطقه دنبال می‌شود.

با آغاز این عملیات، یکی از گلوگاه‌های مهم ترافیکی آبادان وارد مرحله نوسازی شده و انتظار می‌رود کیفیت سفرهای روزانه و ایمنی عبور در این محور راهبردی به شکل محسوسی افزایش یابد.

 

