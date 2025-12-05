اروند؛ میزبان بزرگداشت توان و اراده افراد دارای معلولیت
همزمان با روز جهانی معلولین، سازمان منطقه آزاد اروند با اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی و حمایتی، توانمندی افراد دارای معلولیت را محور رشد اجتماعی و توسعه انسانی منطقه قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، نمایشگاه چهارروزه توانمندسازی معلولین با برنامهریزی معاونت فرهنگی در محل این سازمان برپا شد؛ رویدادی که در آن افراد دارای معلولیت توانستند مهارتها، تولیدات و دستاوردهای خود را در معرض نمایش قرار دهند و نقش مؤثر خود را در پیشبرد جامعه به تصویر بکشند.
سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیتزدایی سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی این عزیزان گفت: افراد دارای معلولیت بخشی ارزشمند از سرمایه انسانی جامعه هستند و هر اقدام در مسیر توانمندسازی آنان، گامی مستقیم در جهت توسعه عادلانه و پایدار منطقه است.
وی افزود: بزرگداشت ویژهای نیز به همین مناسبت برگزار شد که تمامی بخشهای آن توسط خود افراد دارای معلولیت اجرا شد؛ اقدامی که نشاندهنده ظرفیت بالای آنان در مدیریت، اجرا و نقشآفرینی فرهنگی است.
در حاشیه این رویداد، گروه جهادی پزشکی با استقرار در محل نمایشگاه اقدام به چکاپ سلامت افراد دارای معلولیت کرد تا خدمات درمانی موردنیاز آنان برای هفتههای آتی برنامهریزی شود.
گفتنی است در پایان این مراسم، از جمعی از افراد دارای معلولیت که موفق به کسب مقامهای ملی و استانی شدهاند نیز تجلیل شد؛ اقدامی نمادین برای پاسداشت تلاش، اراده و نقشآفرینی آنان در اعتلای اجتماعی منطقه.