آبادان میزبان نخستین نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سیامک علی‌ شاپور ده‌ شیخی، رئیس اتاق بازرگانی آبادان با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق می‌تواند مسیر صادرات را هموار کند، اظهار کرد: صندوق در پروژه‌های صنعتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر بخش‌ها نقش مهمی دارد.

وی افزود: بخش زیادی از توان صادراتی کشور زیر فشار قوانین و مقررات دولتی زمین‌گیر شده و همین مسئله دست و پای صادرکننده را بسته است.

سیدفاضل موسوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان نیز در این مراسم ضعف روابط بانکی را یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان دانست و گفت: نبود یک شرکت معتبر پشتیبان باعث شده صادرکننده همچنان به شکل سنتی فعالیت کند و این موضوع پاشنه آشیل صادرات است.

وی صندوق ضمانت صادرات را نوعی بیمه صادراتی عنوان کرد و افزود: این صندوق به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی اثرگذاری قابل توجهی خواهد داشت.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان در کشاورزی، صنعت، شیلات و خدمات فنی و مهندسی گفت که استان می‌تواند از امکانات این صندوق بهره‌برداری گسترده‌ای داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این نمایندگی تنها دفتر صندوق در استان است که کارگزاری آن به آبادان واگذار می‌شود.

غلامرضا کاتب، عضو هیأت‌ مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این آیین اظهار کرد: فعالیت این صندوق برای نخستین‌بار در خوزستان از آبادان آغاز می‌شود و تحقق رشد ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم بدون رفع قوانین دست‌وپاگیر امکان‌پذیر نیست.

وی تأکید کرد: حمایت واقعی از صادرکننده باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

کاتب با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات در بسیاری از کشورهای جهان شناخته‌شده است، افزود: در ایران اطلاع‌رسانی کافی درباره نقش و کارکردهای این صندوق صورت نگرفته است.

وی اولویت نخست صندوق را استان‌های مرزی دانست و گفت: این مناطق بیشترین مزیت صادراتی را دارند و آبادان و خرمشهر همواره از مهم‌ترین درگاه‌های صادراتی کشور بوده‌اند.

وی توضیح داد: این دو شهر اکنون نیز می‌توانند نقش جدی در تقویت صادرات کشور ایفا کنند.

کاتب عنوان کرد: صندوق ضمانت صادرات تنها نهاد حاکمیتی صادرکننده ضمانت‌نامه ارزی است و برطرف کردن ریسک صادراتی برای فعالان اقتصادی از مهم‌ترین رسالت‌های آن به شمار می‌رود.