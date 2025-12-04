خبرگزاری کار ایران
آبادان میزبان نخستین نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خوزستان

نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران صبح چهارشنبه با حضور جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی آبادان آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سیامک علی‌ شاپور ده‌ شیخی، رئیس اتاق بازرگانی آبادان با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق می‌تواند مسیر صادرات را هموار کند، اظهار کرد: صندوق در پروژه‌های صنعتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر بخش‌ها نقش مهمی دارد.

وی افزود: بخش زیادی از توان صادراتی کشور زیر فشار قوانین و مقررات دولتی زمین‌گیر شده و همین مسئله دست و پای صادرکننده را بسته است.

سیدفاضل موسوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان نیز در این مراسم ضعف روابط بانکی را یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان دانست و گفت: نبود یک شرکت معتبر پشتیبان باعث شده صادرکننده همچنان به شکل سنتی فعالیت کند و این موضوع پاشنه آشیل صادرات است.

وی صندوق ضمانت صادرات را نوعی بیمه صادراتی عنوان کرد و افزود: این صندوق به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی اثرگذاری قابل توجهی خواهد داشت.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان در کشاورزی، صنعت، شیلات و خدمات فنی و مهندسی گفت که استان می‌تواند از امکانات این صندوق بهره‌برداری گسترده‌ای داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این نمایندگی تنها دفتر صندوق در استان است که کارگزاری آن به آبادان واگذار می‌شود.

غلامرضا کاتب، عضو هیأت‌ مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این آیین اظهار کرد: فعالیت این صندوق برای نخستین‌بار در خوزستان از آبادان آغاز می‌شود و تحقق رشد ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم بدون رفع قوانین دست‌وپاگیر امکان‌پذیر نیست.

وی تأکید کرد: حمایت واقعی از صادرکننده باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

کاتب با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات در بسیاری از کشورهای جهان شناخته‌شده است، افزود: در ایران اطلاع‌رسانی کافی درباره نقش و کارکردهای این صندوق صورت نگرفته است.

وی اولویت نخست صندوق را استان‌های مرزی دانست و گفت: این مناطق بیشترین مزیت صادراتی را دارند و آبادان و خرمشهر همواره از مهم‌ترین درگاه‌های صادراتی کشور بوده‌اند.

وی توضیح داد: این دو شهر اکنون نیز می‌توانند نقش جدی در تقویت صادرات کشور ایفا کنند.

کاتب عنوان کرد: صندوق ضمانت صادرات تنها نهاد حاکمیتی صادرکننده ضمانت‌نامه ارزی است و برطرف کردن ریسک صادراتی برای فعالان اقتصادی از مهم‌ترین رسالت‌های آن به شمار می‌رود.

 

