راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم و فنون خرمشهر/ ورود به عصر نوین آموزش دریایی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی خود، برنامه‌های جامعی را برای ارتقای کتابخانه مرکزی در دست اجرا دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به گنجینه غنی کتابخانه این دانشگاه، اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه مرکزی دانشگاه موجود است که طیف وسیعی از علوم و فنون دریایی را پوشش می‌دهد. این منابع به طور مداوم با خرید کتب جدید و نشریات تخصصی به‌روزرسانی می‌شوند تا نیازهای علمی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران را برآورده سازند.

وی افزود: با توجه به پیشرفت‌های فناوری و نیاز به دسترسی آسان‌تر به منابع علمی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در صدد راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال و الکترونیک است. این اقدام گامی مهم در جهت دیجیتالی کردن منابع موجود و فراهم آوردن امکان دسترسی از راه دور به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر علمی خواهد بود. هدف از این پروژه، تسهیل فرآیند تحقیق و پژوهش و ارتقای سطح دسترسی به دانش برای تمامی اعضای جامعه دانشگاهی است.

راه اندازی کتابخانه دیجیتال، امکان جستجوی سریع‌تر و دقیق‌تر در میان هزاران منبع علمی را فراهم می‌آورد و به دانشجویان و پژوهشگران اجازه می‌دهد تا در هر زمان و مکانی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. این پروژه همچنین بخشی از برنامه کلان دانشگاه برای همگام شدن با آخرین تحولات علمی و فناوری در سطح بین‌المللی است.

 

