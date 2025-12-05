همکاری با اکو انتخاب نیست؛ مسیر راهبردی آینده منطقه است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی‌نیا در نشست هماهنگی سومین مجمع تورگردانان کشورهای عضو اکو با حضور جاندوس آسانف، معاون دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو، مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، حسن طوفان کارشناس مسئول دبیرخانه اکو، حمزه‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی ایران‌مرکز، رؤسای انجمن‌های گردشگری، صنایع‌دستی، هتلداران، بازاریان منطقه آزاد ارس و معاونان و مدیران سازمان به میزبانی منطقه آزاد ارس در سالن اجلاس این سازمان برگزار شد، گفت: حضور اعضای سازمان همکاری های اکو در ارس نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این منطقه در معادلات نوین همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه روابط میان کشورهای عضو اکوست.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ارس افزود: منطقه آزاد ارس به‌واسطه قرارگیری در نقطه تلاقی مسیرهای شرق و غرب و شمال و جنوب و نزدیکی به سه کشور عضو اکو، ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانون‌های مهم گردشگری، تجارت، لجستیک و همکاری‌های فرهنگی در منطقه تبدیل شود. این ظرفیت برای ما تنها یک مزیت نیست؛ بلکه یک مسئولیت مشترک میان ارس و کشورهای عضو اکوست.

مسعودی‌نیا نقش تاریخی سازمان اکو را در توسعه همگرایی منطقه‌ای مهم دانست و اظهار داشت: سازمان همکاری اقتصادی از ابتدای تأسیس تاکنون سهمی ارزشمند در تقویت همگرایی، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل جریان تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری ایفا کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگر جهان نیازمند همکاری‌های جامع و هم‌افزایی ظرفیت‌های مشترک است.

او با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری پایدار محور اصلی برنامه‌های ارس است گفت: همکاری با اکو برای ما تنها یک انتخاب نیست؛ بلکه مسیر راهبردی آینده ارس محسوب می‌شود.

معاون گردشگری ارس سپس بسته‌ای از محورهای عملی همکاری میان ارس و کشورهای عضو اکو را تشریح کرد و ادامه داد: ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری، به‌ویژه مسیرهای ارس–نخجوان–قارص و ارس–باکو–آستانه می‌تواند نخستین گام در شکل‌گیری کریدور گردشگری اکو باشد.

وی از اعلام آمادگی ارس برای میزبانی رویدادهای فرهنگی منطقه‌ای خبر داد و تصریح کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری اکو در ارس نظیر جشنواره سالانه فرهنگ و گردشگری اکو می‌تواند نمادی از وحدت فرهنگی کشورهای عضو باشد. در همین راستا منطقه آزاد ارس آمادگی کامل برای میزبانی سومین مجمع تورگردانان اکو در سال جاری و برگزاری رویداد بین‌المللی جشنواره غذا با همکاری کشورهای عضو را دارد.

مسعودی‌نیا همچنین یکی از پیشنهادهای کلیدی ارس را ایجاد مرکز همکاری‌های گردشگری اکو عنوان کرد و افزود: پیشنهاد ما تبدیل ارس به پایلوت گردشگری مناطق آزاد کشورهای عضو اکوست. تاسیس یک مرکز تخصصی آموزش راهنمایان تور، تدوین استانداردهای مشترک گردشگری و ایجاد سازوکار تبادل تجربه میان کشورهای عضو می‌تواند این مرکز را به یکی از مراجع معتبر گردشگری منطقه تبدیل کند.

او همچنین بر آمادگی ارس برای اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کرد و گفت: ما آماده‌ایم پروژه‌های زیرساختی گردشگری، اقامتی، حمل‌ونقل و بازارچه‌های فرهنگی را با مشارکت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران کشورهای عضو اکو به اجرا برسانیم.

وی همچنین توسعه ژئوپارک جهانی ارس را از دیگر محورهای همکاری دانست و گفت: همکاری جهت توسعه ژئوپارک ارس در دو سوی مرز ایران و جمهوری‌آذربایجان می‌تواند الگویی موفق از همکاری‌های فرامرزی در حوزه گردشگری زمین‌شناختی باشد.

معاون گردشگری ارس در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد ارس با نگاهی مبتنی بر آینده‌ای پایدار و پویا آمادگی دارد نقشی فعال، مسئولانه و اثربخش در توسعه گردشگری و همکاری اقتصادی منطقه ایفاء کند. اطمینان داریم با همکاری نزدیک با سازمان اکو می‌توانیم الگویی موفق از همگرایی اقتصادی و فرهنگی در منطقه رقم بزنیم. حضور شما در ارس ارزشمند است و امیدواریم در سایه این همکاری‌ها شاهد شکوفایی هرچه بیشتر منطقه و کشورهای عضو اکو باشیم.

