بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از واحدهای تولیدی؛
تأکید بر حمایت از تولید و توسعه صادرات
مدیرعامل سازمان، به همراه عضو هیئتمدیره و معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان، و جمعی از مدیران حوزه اقتصادی از یکی از واحدهای تولیدی با سرمایهگذار خارجی مستقر در منطقه بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این بازدید، مدیرعامل سازمان ضمن گفتوگو با مدیران و کارشناسان واحد تولیدی، از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتهای فنی، توان صادراتی و نیازهای توسعهای این واحد قرار گرفت. طاعتی مقدم با ابراز خرسندی از حضور سرمایهگذاران خارجی فعال در منطقه آزاد انزلی، تأکید کرد: «سازمان از توسعه فعالیت واحدهای تولیدی صادراتمحور بهویژه با مشارکت سرمایهگذاران خارجی حمایت کامل میکند و رویکرد ما، تسهیل تولید، ارتقای بهرهوری و پشتیبانی از گسترش بازارهای بینالمللی است.»
در این بازدید، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان نیز گزارشی از اقدامات حمایتی انجامشده در حوزههای تأمین زیرساخت، تسهیل امور گمرکی، تأمین مواد اولیه، رفع موانع تولید و برنامههای توسعهای سازمان برای تقویت همکاری با سرمایهگذاران ارائه کرد.
بازدید امروز در راستای سیاست سازمان برای پشتیبانی مستمر از واحدهای تولیدی، رفع موانع پیشِرو و تقویت نقش منطقه آزاد انزلی بهعنوان مرکز تولید و صادرات شمال کشور انجام شد.
گفتنی است؛ مقرر گردید این بازدیدها بصورت هفتگی استمرار یابد.