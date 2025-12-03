همکاری راهبردی منطقه آزاد اروند برای تقویت امنیت منطقه
در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با سرتیپ پاسدار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان خوزستان، ظرفیتهای همکاری برای ارتقای زیرساختهای امنیتی و انتظامی بررسی شد و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی با تأکید بر اهمیت امنیت، اعلام کرد سازمان آماده است با همکاری سایر نهادها نقش مؤثری در تقویت توان عملیاتی و خدمات انتظامی ایفا کند. وی افزود: «با مدیریت دقیق پروژهها و شفافیت در روند اجرایی، استفاده بهینه از منابع مالی تضمین خواهد شد.»
خانزادی همچنین بر هماهنگی بین سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه و ادارهکل بنادر و دریانوردی برای تسریع روند طرحهای امنیتی تأکید کرد و گفت: «هماهنگی دقیق مسئولیتها و شفافیت در اجرا، مانع توقف و افزایش هزینهها خواهد شد.»
فرمانده انتظامی استان خوزستان، سرتیپ پاسدار سید محمود میرفیضی، نگاه حمایتی سازمان را عاملی مهم در تسریع پیشبرد طرحها دانست و گفت: «تقویت زیرساختهای انتظامی به ارتقای محسوس توان عملیاتی و خدمترسانی کمک خواهد کرد.»
فرماندار ویژه منطقه نیز آمادگی کامل فرمانداری برای همکاری با دستگاههای انتظامی و اجرایی را اعلام کرد و بر همراهی فعالانه در پیشبرد طرحهای امنیتی تأکید نمود.
این نشست با توافق طرفین برای تدوین طرح نهایی تفاهمنامه و آغاز بررسیهای فنی و اجرایی به پایان رسید تا مسیر توسعه و تقویت امنیت با هماهنگی همه دستگاهها پیش برود.