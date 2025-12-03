همکاری راهبردی منطقه آزاد اروند برای تقویت امنیت منطقه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی با تأکید بر اهمیت امنیت، اعلام کرد سازمان آماده است با همکاری سایر نهادها نقش مؤثری در تقویت توان عملیاتی و خدمات انتظامی ایفا کند. وی افزود: «با مدیریت دقیق پروژه‌ها و شفافیت در روند اجرایی، استفاده بهینه از منابع مالی تضمین خواهد شد.»

خانزادی همچنین بر هماهنگی بین سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه و اداره‌کل بنادر و دریانوردی برای تسریع روند طرح‌های امنیتی تأکید کرد و گفت: «هماهنگی دقیق مسئولیت‌ها و شفافیت در اجرا، مانع توقف و افزایش هزینه‌ها خواهد شد.»

فرمانده انتظامی استان خوزستان، سرتیپ پاسدار سید محمود میرفیضی، نگاه حمایتی سازمان را عاملی مهم در تسریع پیشبرد طرح‌ها دانست و گفت: «تقویت زیرساخت‌های انتظامی به ارتقای محسوس توان عملیاتی و خدمت‌رسانی کمک خواهد کرد.»

فرماندار ویژه منطقه نیز آمادگی کامل فرمانداری برای همکاری با دستگاه‌های انتظامی و اجرایی را اعلام کرد و بر همراهی فعالانه در پیشبرد طرح‌های امنیتی تأکید نمود.

این نشست با توافق طرفین برای تدوین طرح نهایی تفاهم‌نامه و آغاز بررسی‌های فنی و اجرایی به پایان رسید تا مسیر توسعه و تقویت امنیت با هماهنگی همه دستگاه‌ها پیش برود.

انتهای پیام/