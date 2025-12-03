خبرگزاری کار ایران
هم‌افزایی ملی برای اروند؛ گردشگری آبی وارد مرحله اقدام شد

نشست مشترک دکتر مصطفی خانزادی و دکتر عبدالعلی‌زاده در تهران، اروند را یک گام به فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصاد دریا‌محور نزدیک‌تر کرد؛ جلسه‌ای که با حضور مدیران ارشد ملی و تخصصی، زمینه ورود طرح گردشگری آبی به فاز اقدام را فراهم ساخت.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در ابتدای این نشست، دکتر خانزاده با تأکید بر اینکه اروند بدون بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی نمی‌تواند به مزیت رقابتی پایدار برسد، اظهار کرد:
«مزیت رقابتی اروند بر پایه آب و دریاست. اگر این ظرفیت را فعال نکنیم، فرصت بزرگی را از دست داده‌ایم. توسعه گردشگری آبی باید برنامه‌مند، مبتنی بر داده و همراه مردم باشد.»

بر اساس جمع‌بندی جلسه، جذب مشاور تخصصی گردشگری برای تدوین طرح جامع و شناسایی مسیرهای بوم‌گردی و گردشگری آبی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شد شورای راهبری گردشگری آبی برای ایجاد هماهنگی نهادی و هدایت متمرکز پروژه‌ها تشکیل شود.

دکتر عبدالعلی‌زاده نیز با تأکید بر اینکه مدل توسعه زمانی موفق است که مردم در آن نقش واقعی داشته باشند، گفت:
«طرحی که مردم در آن دیده نشوند پایدار نخواهد بود. توسعه گردشگری آبی باید بر پایه نظرسنجی، مشارکت و حضور فعال مردم پیش برود.»

در ادامه، تصمیم گرفته شد نمونه‌طرح‌های اجرایی اولیه با رویکرد مردم‌محور طراحی و آغاز شوند؛ طرح‌هایی که قرار است نخستین گام عملی در سنجش ظرفیت‌های واقعی گردشگری آبی اروند باشند و مسیر سرمایه‌گذاری‌های بعدی را شفاف‌تر کنند.

این نشست با حضور دکتر امید بن‌عباس عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، سردار احمد راستی معاون پژوهش و فناوری نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سید مصطفی فاطمی امین مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، احمد تجری مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی و شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری این وزارتخانه برگزار شد.

 

