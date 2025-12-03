بررسی مسائل آبادان و خرمشهر در نشست مدیرعامل اروند با وزیر کار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، در نشستی با دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت کار، وضعیت پروژه‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه آزاد اروند را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله موانع سرمایه‌گذاری، وضعیت اشتغال و زیرساخت‌ها مطرح شد و راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای منطقه مورد مشورت قرار گرفت.

خانزادی در جریان نشست، بر اهمیت بررسی میدانی پروژه‌ها و مسائل منطقه تأکید کرد و از وزیر دعوت نمود تا فرصتی برای حضور در آبادان و خرمشهر اختصاص دهد. دکتر میدری نیز با توجه به شناخت و پیوند خود با منطقه، قول داد که در برنامه‌های آتی، بازدیدی متمرکز از این دو شهر داشته باشد تا روند بررسی و تصمیم‌گیری‌ها با درک مستقیم از اقتضائات محلی همراه شود.

