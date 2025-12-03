خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار سفیر ارمنستان با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد مطرح شد:

رایزنی ایران و ارمنستان برای افزایش همکاری‌های اقتصادی در بازار اوراسیا

رایزنی ایران و ارمنستان برای افزایش همکاری‌های اقتصادی در بازار اوراسیا
کد خبر : 1722339
لینک کوتاه کپی شد.

گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، در دیدار با رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه و تقویت روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا؛ در این نشست، طرفین ضمن تبادل دیدگاه‌ها درباره ظرفیت‌های اقتصادی موجود، بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های مشترک برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاکید کردند.

سفیر ارمنستان و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مزیت‌های عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد ایران در بازار کشورهای عضو این اتحادیه دانستند.

توسعه تولیدات مشترک ایران و ارمنستان و عرضه آنها در بازارهای اوراسیا نیز به‌عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش سهم دو کشور در تجارت منطقه‌ای مطرح شد.

همچنین، برگزاری تورهای مشترک سرمایه‌گذاری با مشارکت فعالان اقتصادی دو کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی ایران و ارمنستان ـ به‌ویژه مسیرهای شمال–جنوب و شرق–غرب ـ از دیگر محورهای  مورد تأکید در این دیدار بود

 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی