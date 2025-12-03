در دیدار سفیر ارمنستان با دبیر شورایعالی مناطق آزاد مطرح شد:
رایزنی ایران و ارمنستان برای افزایش همکاریهای اقتصادی در بازار اوراسیا
گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، در دیدار با رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راههای توسعه همکاریهای دوجانبه و تقویت روابط اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان دو کشور را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا؛ در این نشست، طرفین ضمن تبادل دیدگاهها درباره ظرفیتهای اقتصادی موجود، بر معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و تدوین بستههای مشترک برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی تاکید کردند.
سفیر ارمنستان و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مزیتهای عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای حضور گستردهتر تولیدکنندگان و سرمایهگذاران مناطق آزاد ایران در بازار کشورهای عضو این اتحادیه دانستند.
توسعه تولیدات مشترک ایران و ارمنستان و عرضه آنها در بازارهای اوراسیا نیز بهعنوان راهکاری مؤثر برای افزایش سهم دو کشور در تجارت منطقهای مطرح شد.
همچنین، برگزاری تورهای مشترک سرمایهگذاری با مشارکت فعالان اقتصادی دو کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی ایران و ارمنستان ـ بهویژه مسیرهای شمال–جنوب و شرق–غرب ـ از دیگر محورهای مورد تأکید در این دیدار بود