به گزارش ایلنا؛ در این نشست، طرفین ضمن تبادل دیدگاه‌ها درباره ظرفیت‌های اقتصادی موجود، بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های مشترک برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاکید کردند.

سفیر ارمنستان و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مزیت‌های عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد ایران در بازار کشورهای عضو این اتحادیه دانستند.

توسعه تولیدات مشترک ایران و ارمنستان و عرضه آنها در بازارهای اوراسیا نیز به‌عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش سهم دو کشور در تجارت منطقه‌ای مطرح شد.

همچنین، برگزاری تورهای مشترک سرمایه‌گذاری با مشارکت فعالان اقتصادی دو کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی ایران و ارمنستان ـ به‌ویژه مسیرهای شمال–جنوب و شرق–غرب ـ از دیگر محورهای مورد تأکید در این دیدار بود