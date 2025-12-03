مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این مراسم دکتر مقدم‌زاده با تبریک هفته بسیج، این مناسبت را بهانه‌ای برای قدردانی از زحمات بسیجیانی دانست که در صنوف مختلف از جمله بسیج اصناف، کارمندان و دانشجویی مجاهدانه فعالیت می‌کنند. وی بسیج را گنجینه‌ای باارزش توصیف کرد که با تدابیر امام خمینی (ره) در کشور جوانه زد و امروز به درختی تنومند در ایران اسلامی تبدیل شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه بسیج یک مکتب است گفت: این مکتب عشق به خدا، وفاداری به وطن، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر ظلم را در جامعه جاری می‌کند.

او افزود: هفته بسیج هفته‌ای ارزشمند است که جامعه را به سمت ارزش‌های والای اسلامی هدایت می‌کند. امروز پس از چهار دهه از فرمان بنیان‌گذار انقلاب، روحیه جهادی روزبه‌روز در وجود مردم تقویت شده و مسیر پیشرفت کشور را روشن کرده است.

مقدم‌زاده با تأکید بر نقش فرهنگ جهادی در مدیریت سازمان اظهار داشت: در منطقه آزاد ارس تمام تلاش ما این است که فرهنگ بسیج را نه فقط در گفتار، بلکه در مدیریت و عمل جاری کنیم. زمانی موفق خواهیم بود که این فرهنگ در کل ساختار سازمان برقرار شود و به ارزش غالب تبدیل گردد.

وی در ادامه موفقیت‌های سازمان را مرهون همین روحیه و هم‌افزایی داخلی دانست و یادآور شد: اگر امروز در شش‌ماهه نخست سال جاری توانسته‌ایم رتبه اول عملکردی را در میان مناطق آزاد کشور کسب کنیم، این موفقیت نتیجه تعامل، هم‌افزایی و رویکرد جهادی مجموعه است. شرایط کشور خاص است اما منطقه آزاد ارس در جبهه اقتصادی توانسته دستاوردهای مهمی رقم بزند.

وی با تجلیل از تلاش بسیجیان منطقه افزود: بسیج زمانی اثرگذار است که شناخت دقیق از شرایط، زمان و مکان داشته باشد و بداند چگونه متحد عمل کند. بسیج زنده است، چون این شجره طیبه با هدایت رهبری دینی در دل مردم ریشه دارد. تا زمانی که مردم هستند، این تفکر نیز زنده خواهد بود.

او در پایان سخنانش با قدردانی از بسیجیان تصریح کرد: باور ما این است که بر مبنای تفکر بسیجی و با تقویت تعامل و هم‌افزایی می‌توانیم به‌عنوان یک کانون اقتصادی وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم و شاهد اعتلای ایران عزیز باشیم.

در بخش دیگری از مراسم سرهنگ کریم خوش‌ترکیب فرمانده سپاه ناحیه جلفا نیز با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: از مدیرعامل بسیجی و پرتلاش سازمان که تمام شاخص‌های رفتاری و ارزشی بسیج در ایشان نمود دارد تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه بسیج لشکر مخلص خداست این تعبیر را نشانه پیوند این نهاد با سیره انبیا و اولیای الهی دانست.

سرهنگ خوش‌ترکیب با اشاره به نقش بسیج در بحران‌ها و دوره‌های حساس کشور افزود: فرهنگ بسیجی در همه افراد جامعه رسوخ کرده است. بسیجی بودن به کارت و لباس نیست؛ به درست انجام دادن کارهاست.

او تقویت توانمندی‌های فردی و جمعی در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را وظیفه امروز بسیجیان دانست و تاکید کرد: پس از آنکه خود را قوی کردیم باید با تعامل و همدلی از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسداری کنیم.

لازم به توضیح است؛ در پایان این مراسم از بسیجیان برتر منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد. همچینن از سوی سردار عباسقلیزاده، فرمانده سپاه عاشورا نیز با اهدای لوحی از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تقدیر به عمل آمد.

