به گزارش ایلنا؛ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این آیین با اشاره به ماموریت اقتصادی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد باید برای کشور درآمد ارزی پایدار ایجاد کنند. امروز این ظرفیت به ‌ویژه در حوزه گردشگری بسیار گسترده است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بخش‌بندی بازارهای هدف هستیم.

رضا مسرور، نقش رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور را در جذب گردشگر و ایجاد درآمد ارزی مهم دانست و افزود: پشتیبانی و همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می‌تواند مسیر بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را تقویت کند.

معرفی ظرفیت‌های مناطق آزاد در سطح جهانی یک ضرورت است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در این آیین با تشریح ماموریت‌های این سازمان گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مسئول اجرای موافقت‌نامه‌های فرهنگی ایران با کشورهای مختلف است و در چهار حوزه علوم، فرهنگ، ورزش و گردشگری فعالیت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور با تاکید بر نقش معرفی صحیح ایران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری افزود: ۶۰ نمایندگی فعال سازمان در خارج از کشور ظرفیت ارزشمندی هستند که می‌توانند در معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد نقش جدی ایفا کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور همچنین استفاده از ظرفیت اقتصادی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی را یک ضرورت دانست و افزود: خواهرخواندگی‌ها و تعاملات فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌سازی‌های جدید در مناطق آزاد و توسعه همکاری‌های بین‌المللی باشد.

گفتنی است، این تفاهم نامه در ۴ ماده تنظیم شده است که می‌توان به موضوعاتی همچون تقویت و توسعه همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بهره‌گیری مشترک از ظرفیت‌های ارتباطی و شبکه‌های بین‌المللی طرفین برای گسترش تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های مشترک، ارتقای ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری و محصولات صنایع خلاق و فرهنگی مستقر در مناطق آزاد، ترویج فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ایجاد زمینه‌های همکاری و شبکه‌سازی مشترک و تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان طرفین در راستای توسعه همکاری‌های چندجانبه و بین‌المللی اشاره کرد.

این تفاهم‌نامه همکاری توسط رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور معاونین و مدیران دو مجموعه در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضا رسید.

