سرپرست مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد
با حکم رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، محمدرضا قمری بهعنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدمزاده رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس طی حکمی محمدرضا قمری را بهعنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان منصوب کرد.
در بخشی از حکم صادره برای قمری آمده است: انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از روحیه مسئولیتپذیری، در چارچوب قوانین و مقررات جاری، سیاستهای ابلاغی و رویکردهای کلان سازمان، با تقویت نظام نظارت کارآمد، توسعه فرهنگ پاسخگویی، ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از بروز تخلفات، بهبود عملکرد سازمان و رسیدگی اثربخش به شکایات و مطالبات مردمی و صیانت از حقوق شهروندی نسبت به انجام دقیق و مؤثر وظایف محوله اقدام نمایید.
محمدرضا قمری متولد سال 1350 سوابقی چون رئیس هسته گزینش استانداری آذربایجان شرقی، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و مدیر ستاد اقامه نماز استان را در کارنامه اجرایی خود دارد.
گفتنی است پیش از این خلیل فیضنژاد این مسئولیت را بر عهده داشت.