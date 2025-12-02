برگزاری نشست تخصصی آشنایی با آسیبهای نوپدید در منطقه آزاد ارس
نشست تخصصی آشنایی با آسیبهای نوپدید در دنیای معاصر به همت سازمان منطقه آزاد ارس و با حضور جمعی از کارکنان، فعالان اجتماعی و نیروهای نظامی در این منطقه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این نشست که با محوریت تحلیل تهدیدات نوظهور فضای مجازی و راههای مواجهه با آن در نقاط مختلف منطقه آزاد ارس از جمله شهرهای جلفا و خداآفرین و همچنین پادگان ارتش جلفا برگزار شد، مهمترین آسیبهای اجتماعی برخاسته از شبکههای اجتماعی و زیستجهان دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.
در این برنامه دکتر شهریار منصوری ـ عضو سازمان نظام روانشناسی و عضو انجمن روانشناسی ایران و آمریکا ـ بهعنوان مدرس حضور داشت و با ارائه توضیحات تخصصی ابعاد تازهای از فرصتها و چالشهای فضای مجازی، نقش شبکههای اجتماعی در سبک زندگی نوجوانان امروزی، شناسایی آسیبهای نوپدید در نسل زومر (Z) و راهکارهای ارتباط مؤثر با این نسل را تشریح کرد.
وی با اشاره به سرعت تحول تکنولوژی و تأثیر آن بر روابط فردی و اجتماعی بر ضرورت آموزشهای مستمر برای والدین، مربیان و کارکنان دستگاههای اداری تأکید کرد و گفت این آگاهیها نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از مشکلات روانی و رفتاری نسل جدید دارد.