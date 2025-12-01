افزایش ۱۹۸ درصدی صادرات محصولات تولیدی منطقه آزاد انزلی در هشت ماهه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مجید فاتحی عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی سازمان، موفقیت حاصله در یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصاد مقاومتی را ناشی از عزم راسخ سازمان متبوع خود و فعالین اقتصادی جهت ازدیاد سهم و افزایش ارزش کالاهای صادراتی منطقه آزاد انزلی ارزیابی کرد و گفت: در همین راستا صادرات خدمات فنی-مهندسی، حمل و نقلی، بازرگانی،و...به رقم ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ رسید که در مقایسه با ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صادره طی همین مدت زمانی در سال قبل، نشانده افزایش ۸۸ درصدی است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی مهمترین بازارهای صادراتی تولیدات منطقه متبوع خود را غرب آسیا،‌ اوراسیا، و شرق اروپا اعلام کرد و گفت: تولیدات الکترونیک، صنایع غذایی، محصولات شیمیایی، نساجی و سلولزی، و تولیدات سلولزی مهمترین تنوع کالاهای صادراتی منطقه آزاد انزلی در این مدت را شامل می شود.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، صادرات تولیدات واحد‌های تولیدی کشورمان از طریق این منطقه طی این مدت را ۲۰۸ میلیون دلار بیان کرد و افزود: در مدت مشابه سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی عبوری از مسیر نخستین منطقه آزاد شمال کشور ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده که نشان‌دهنده افزایش ۵۷ درصدی در اقبال تولید کنندگان برای صدور محصولات خود از مسیر این منطقه است.

فاتحی افزایش محدوده منطقه، گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم افزایی بیش از پیش با فعالین اقتصادی درون منطقه و در سطوح استانی، ملی را در کنار همدلی موجود میان نهادهای مختلف گیلان جهت بهره‌برداری از مزایا و معافیت های منطقه را از مهمترین دلایل روند رو به رشد شاخص های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در سال‌جاری ارزیابی کرد.

