آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، با نخستین برداشت محصول از باغات این شرکت، فصل تازه‌ای از تولید و رونق کشاورزی در منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

این مجموعه های عظیم باغی که طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وسعتی بالغ بر ۳۵۰ و ۲۰۰۰ هکتار مجموعا ۲۳۵۰ هکتار در دشت یار آغلی و زیدون احداث شده، امروز به مرحله برداشت اولین محصول «گردوی پکان» رسیده است.

مدیر شرکت بهره‌بردار این پروژه در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: برداشت امروز حاصل چندین سال کار مداوم، احیای اراضی بلااستفاده و اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های باغی کشور است. تاکنون بیش از ۴۸۰هزار اصله درخت گردو و پسته در این دومجموعه کاشته شده و با تکمیل فازهای بعدی، تعداد درختان به بیش از ششصد هزار اصله خواهد رسید.

وی افزود: این مجموعه باغ ها نه‌تنها ظرفیت تولید سالانه هزاران تن محصول باکیفیت را دارد، بلکه زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند و در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های صادرات محصولات باغی ایران تبدیل خواهد شد.»

مدیر شرکت همچنین با اشاره به ثبت برند «گردوی پکان» گفت: هدف ما تنها تولید محصول نیست؛ ما قصد داریم زنجیره کامل از تولید تا فرآوری و بسته‌بندی و صادرات را در منطقه ایجاد کنیم. امروز آغاز برداشت، یک اتفاق نمادین و امیدبخش برای اقتصاد کشاورزی منطقه آزاد ماکو است.

انتهای پیام/