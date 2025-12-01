خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو

آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو
کد خبر : 1721492
لینک کوتاه کپی شد.

اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در دشت زیدون و دشت یار آغلی و بزرگترین باغ یکپارچه پسته و گردوی غرب آسیا با مساحت ۲۰۹۰ هکتار در منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، با نخستین برداشت محصول از باغات این شرکت، فصل تازه‌ای از تولید و رونق کشاورزی در منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

این مجموعه های عظیم باغی که طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وسعتی بالغ بر ۳۵۰ و ۲۰۰۰ هکتار مجموعا ۲۳۵۰ هکتار در دشت یار آغلی و زیدون احداث شده، امروز به مرحله برداشت اولین محصول «گردوی پکان» رسیده است.

مدیر شرکت بهره‌بردار این پروژه در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: برداشت امروز حاصل چندین سال کار مداوم، احیای اراضی بلااستفاده و اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های باغی کشور است. تاکنون بیش از ۴۸۰هزار اصله درخت گردو و پسته در این دومجموعه کاشته شده و با تکمیل فازهای بعدی، تعداد درختان به بیش از ششصد هزار اصله خواهد رسید.

وی افزود: این مجموعه باغ ها نه‌تنها ظرفیت تولید سالانه هزاران تن محصول باکیفیت را دارد، بلکه زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند و در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های صادرات محصولات باغی ایران تبدیل خواهد شد.»

مدیر شرکت همچنین با اشاره به ثبت برند «گردوی پکان» گفت: هدف ما تنها تولید محصول نیست؛ ما قصد داریم زنجیره کامل از تولید تا فرآوری و بسته‌بندی و صادرات را در منطقه ایجاد کنیم. امروز آغاز برداشت، یک اتفاق نمادین و امیدبخش برای اقتصاد کشاورزی منطقه آزاد ماکو است.

آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو
آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو
آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو
آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو
 
آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو
آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو
آغاز اولین برداشت محصول گردو از باغات ۲۳۵۰ هکتاری شرکت آریا دشت در منطقه آزاد ماکو

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی