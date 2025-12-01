اهدا تجهیزات و امکانات حمایتی به انجمنها و مراکز توانبخشی معلولان در اروند
مرحله اول اهدا تجهیزات برودتی و لوازم مورد نیاز انجمنهای معلولین، مراکز توانبخشی و خانه سالمندان در خرمشهر و آبادان با بودجه ۱۲ میلیارد ریال توسط سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیتزدایی سازمان، اعلام کرد: مرحله اول اهدا تجهیزات برودتی و لوازم مورد نیاز به انجمنهای معلولین، مراکز توانبخشی، خانه سالمندان و سایر مراکز تحت پوشش ادارات بهزیستی در خرمشهر و آبادان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال انجام شد.
وی افزود: این اقدام در راستای توانمندسازی و حمایت از گروههای کمتوان و افزایش کیفیت خدمات رفاهی ارائه شده به آنان اجرا شده است. سازمان منطقه آزاد اروند با اهتمام ویژه به مسائل اجتماعی و محرومیتزدایی، در تلاش است زمینه مشارکت فعال و بهرهمندی برابر همه شهروندان از خدمات اجتماعی و رفاهی را فراهم کند.
سیدی همچنین تأکید کرد که این مرحله تنها بخشی از برنامه گسترده سازمان برای ارتقای سطح رفاه و حمایت از افراد دارای معلولیت و سالمندان است و در ماههای آینده مراحل بعدی با پوشش گستردهتر و ارائه امکانات بیشتر اجرا خواهد شد.