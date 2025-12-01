خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهدا تجهیزات و امکانات حمایتی به انجمن‌ها و مراکز توانبخشی معلولان در اروند

اهدا تجهیزات و امکانات حمایتی به انجمن‌ها و مراکز توانبخشی معلولان در اروند
کد خبر : 1721473
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله اول اهدا تجهیزات برودتی و لوازم مورد نیاز انجمن‌های معلولین، مراکز توانبخشی و خانه سالمندان در خرمشهر و آبادان با بودجه ۱۲ میلیارد ریال توسط سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی سازمان، اعلام کرد: مرحله اول اهدا تجهیزات برودتی و لوازم مورد نیاز به انجمن‌های معلولین، مراکز توانبخشی، خانه سالمندان و سایر مراکز تحت پوشش ادارات بهزیستی در خرمشهر و آبادان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال انجام شد.

وی افزود: این اقدام در راستای توانمندسازی و حمایت از گروه‌های کم‌توان و افزایش کیفیت خدمات رفاهی ارائه شده به آنان اجرا شده است. سازمان منطقه آزاد اروند با اهتمام ویژه به مسائل اجتماعی و محرومیت‌زدایی، در تلاش است زمینه مشارکت فعال و بهره‌مندی برابر همه شهروندان از خدمات اجتماعی و رفاهی را فراهم کند.

سیدی همچنین تأکید کرد که این مرحله تنها بخشی از برنامه گسترده سازمان برای ارتقای سطح رفاه و حمایت از افراد دارای معلولیت و سالمندان است و در ماه‌های آینده مراحل بعدی با پوشش گسترده‌تر و ارائه امکانات بیشتر اجرا خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی