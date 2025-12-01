برقراری اولین پرواز هواپیمایی مهر به جزیره کیش از ۹ آذر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، ورود این پرواز که در چارچوب توسعه مسیرهای هوایی و تقویت شبکه پروازی کیش انجام شد، گامی مهم در ارتقای دسترسی هوایی و تسهیل سفرهای گردشگری و تجاری به این جزیره به‌شمار می‌رود.

️عزت‌اله محمدی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش با استقبال از این رویداد، اعلام کرد: ایجاد این مسیر جدید می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم سفرها، توسعه گردشگری و پشتیبانی از برنامه‌های رونق اقتصادی منطقه آزاد کیش داشته باشد.

