برقراری اولین پرواز هواپیمایی مهر به جزیره کیش از ۹ آذر
نخستین پرواز هواپیمایی «مهر» امروز ۹ آذر وارد فرودگاه بین‌المللی کیش شد و با اجرای مراسم واتر سالوت مورد استقبال قرار گرفت؛ بدین‌ترتیب این شرکت رسماً عملیات پروازی خود به مقصد جزیره کیش را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، ورود این پرواز که در چارچوب توسعه مسیرهای هوایی و تقویت شبکه پروازی کیش انجام شد، گامی مهم در ارتقای دسترسی هوایی و تسهیل سفرهای گردشگری و تجاری به این جزیره به‌شمار می‌رود.

️عزت‌اله محمدی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش با استقبال از این رویداد، اعلام کرد: ایجاد این مسیر جدید می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم سفرها، توسعه گردشگری و پشتیبانی از برنامه‌های رونق اقتصادی منطقه آزاد کیش داشته باشد.

 

