پتروشیمی آبادان پس از دو سال وقفه، با تولید گرید S-57 به بازار بازگشت
پس از دو سال توقف تولید، پتروشیمی آبادان، اولین تولیدکننده PVC در خاورمیانه، بار دیگر به بازار بازگشت و تولید گرید S-57 را با کیفیت ممتاز آغاز کرد. این اقدام نه تنها توان تولید مجتمع را احیا میکند، بلکه جایگاه تاریخی آن در صنعت پتروشیمی کشور را تثبیت میکند و سیگنالی روشن برای بازار داخلی و منطقهای است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مجتمع اکنون قادر است طیف کاملی از گریدهای PVC، از S-57 تا S-72، را تولید کند. این تنوع محصول به صنایع پاییندستی مانند لولهسازی، پروفیلسازی و کابلسازی امکان میدهد نیاز خود را از یک تولیدکننده داخلی معتبر تأمین کنند و وابستگی به واردات کاهش یابد.
گرید S-57 با خلوص بالا، ثبات ابعادی و سازگاری فرآیندی، کاربرد گستردهای در محصولات صنعتی و ساختمانی دارد. مسئولان پتروشیمی آبادان تأکید دارند بازگشت این گرید به بازار نتیجه سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، بازسازی خطوط تولید و بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص است.
با نیمقرن تجربه در تولید PVC، پتروشیمی آبادان اکنون مسیر خود را برای گسترش ظرفیت و تأمین نیاز بازار داخلی و صادراتی به کشورهای منطقه با قدرت ادامه میدهد. تولید مجدد گرید S-57، نشانهای روشن از تعهد مجتمع به کیفیت و حفظ جایگاه پیشرو آن در صنعت پتروشیمی است.