خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پتروشیمی آبادان پس از دو سال وقفه، با تولید گرید S-57 به بازار بازگشت

پتروشیمی آبادان پس از دو سال وقفه، با تولید گرید S-57 به بازار بازگشت
کد خبر : 1720785
لینک کوتاه کپی شد.

پس از دو سال توقف تولید، پتروشیمی آبادان، اولین تولیدکننده PVC در خاورمیانه، بار دیگر به بازار بازگشت و تولید گرید S-57 را با کیفیت ممتاز آغاز کرد. این اقدام نه تنها توان تولید مجتمع را احیا می‌کند، بلکه جایگاه تاریخی آن در صنعت پتروشیمی کشور را تثبیت می‌کند و سیگنالی روشن برای بازار داخلی و منطقه‌ای است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مجتمع اکنون قادر است طیف کاملی از گریدهای PVC، از S-57 تا S-72، را تولید کند. این تنوع محصول به صنایع پایین‌دستی مانند لوله‌سازی، پروفیل‌سازی و کابل‌سازی امکان می‌دهد نیاز خود را از یک تولیدکننده داخلی معتبر تأمین کنند و وابستگی به واردات کاهش یابد.

گرید S-57 با خلوص بالا، ثبات ابعادی و سازگاری فرآیندی، کاربرد گسترده‌ای در محصولات صنعتی و ساختمانی دارد. مسئولان پتروشیمی آبادان تأکید دارند بازگشت این گرید به بازار نتیجه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، بازسازی خطوط تولید و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص است.

با نیم‌قرن تجربه در تولید PVC، پتروشیمی آبادان اکنون مسیر خود را برای گسترش ظرفیت و تأمین نیاز بازار داخلی و صادراتی به کشورهای منطقه با قدرت ادامه می‌دهد. تولید مجدد گرید S-57، نشانه‌ای روشن از تعهد مجتمع به کیفیت و حفظ جایگاه پیشرو آن در صنعت پتروشیمی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود