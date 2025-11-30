پتروشیمی آبادان پس از دو سال وقفه، با تولید گرید S-57 به بازار بازگشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مجتمع اکنون قادر است طیف کاملی از گریدهای PVC، از S-57 تا S-72، را تولید کند. این تنوع محصول به صنایع پایین‌دستی مانند لوله‌سازی، پروفیل‌سازی و کابل‌سازی امکان می‌دهد نیاز خود را از یک تولیدکننده داخلی معتبر تأمین کنند و وابستگی به واردات کاهش یابد.

گرید S-57 با خلوص بالا، ثبات ابعادی و سازگاری فرآیندی، کاربرد گسترده‌ای در محصولات صنعتی و ساختمانی دارد. مسئولان پتروشیمی آبادان تأکید دارند بازگشت این گرید به بازار نتیجه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، بازسازی خطوط تولید و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص است.

با نیم‌قرن تجربه در تولید PVC، پتروشیمی آبادان اکنون مسیر خود را برای گسترش ظرفیت و تأمین نیاز بازار داخلی و صادراتی به کشورهای منطقه با قدرت ادامه می‌دهد. تولید مجدد گرید S-57، نشانه‌ای روشن از تعهد مجتمع به کیفیت و حفظ جایگاه پیشرو آن در صنعت پتروشیمی است.

