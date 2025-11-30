شروع عملیات اصلاح سقف و نوسازی شبکه جمعآوری آب باران نمایشگاه بینالمللی اروند
پروژه اصلاح سقف سازه فضاکار و بهسازی کامل شبکه جمعآوری آب باران نمایشگاه بینالمللی اروند با هدف افزایش ایمنی و ارتقای استانداردهای بهرهبرداری با اعتبار بالغ بر ۲۳۵ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی معاون عمرانی و زیربنایی این سازمان از شروع عملیات اجرایی اصلاح بخش فرو ریخته سقف سازه فضاکار و نوسازی کامل شبکه جمعآوری آب باران نمایشگاه بینالمللی اروند خبر داد. این پروژه با بودجه اولیه ۲۳۵ میلیارد ریال و در مدت زمان ۶ ماه اجرا میشود.
الیاسی با توضیح جزئیات این طرح عمرانی اظهار کرد: در این عملیات، علاوه بر بازسازی اساسی بخش آسیبدیده سقف، مسیرهای هدایت و تخلیۀ آب باران بهطور کامل بازطراحی و نوسازی خواهد شد تا از بروز مجدد مشکلات مشابه جلوگیری شود و مجموعه نمایشگاهی به سطح بالاتری از ایمنی و بهرهبرداری پایدار دست یابد.
وی هدف کلیدی این پروژه را ارتقای کیفیت خدمات نمایشگاهی، افزایش ایمنی زیرساختی و فراهمسازی محیطی استاندارد برای میزبانی رویدادهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد.
نمایشگاه بینالمللی اروند با دارا بودن دو سالن بزرگ هر یک به مساحت ۱۰ هزار متر مربع، بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی منطقه شناخته میشود و پس از اجرای این عملیات بهسازی، توان میزبانی آن در سطح ملی و بینالمللی تقویت خواهد شد.