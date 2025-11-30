خبرگزاری کار ایران
ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی در اردوی جهادی صنگور آبادان

اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی با مشارکت متخصصان چند رشته‌ای و با ارائه خدمات رایگان از جمله دارو و عینک، به همت موسسه خیریه راه ایمان و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند در منطقه صنگور آبادان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی سازمان از برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در منطقه صنگور آبادان خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این برنامه گفت: این اردوی جهادی با همکاری موسسه خیریه راه ایمان و با حضور تیمی از متخصصان زنان و زایمان، اطفال، داخلی، چشم‌پزشکی، دندانپزشکی و سایر حوزه‌های درمانی برگزار شد.

در جریان این برنامه، علاوه بر ویزیت تخصصی اهالی منطقه، دارو و عینک رایگان نیز در اختیار بیماران و مراجعه‌کنندگان قرار گرفت تا بخشی از نیازهای درمانی و بهداشتی این منطقه کم‌برخوردار تأمین شود.

سیدی تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود، حمایت از برنامه‌های جهادی و افزایش دسترسی اهالی مناطق محروم به خدمات درمانی را در اولویت قرار داده و این برنامه‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

 
 

 

