برقراری پروازهای کیش-دوشنبه-کیش از ۶ آذر ۱۴۰۴ به مدت ۴ ماه
️پرواز مستقیم جزیره کیش به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، روزهای پنجشنبه از تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۴ تا ۶ فروردین ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود. این پرواز رأس ساعت ۷ صبح جزیره کیش را به مقصد دوشنبه ترک کرده و ساعت ۱۳ظهر نیز پرواز بازگشت از دوشنبه به کیش انجام میشود.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، عزت اله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش در این زمینه اظهار داشت: برقراری این مسیر هوایی نتیجه مذاکرات و تلاشهای مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش و تیم معاونت گردشکری سازمان و نیز شرکت هواپیمایی کیش با هدف تسهیل سفرهای گردشگری و تجاری و همچنین تقویت ارتباطات فرهنگی و اقتصادی میان جزیره کیش و پایتخت تاجیکستان انجام شده است. پیشبینی میکنیم این پرواز نقش مهمی در ارتقای تبادلات تجاری و گردشگری منطقه داشته باشد.
️گفتنی است مسافران میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی شرکت هواپیمایی کیش یا دفاتر مجاز فروش، نسبت به رزرو بلیت اقدام کنند و از خدمات ایمن و با کیفیت پرواز بهرهمند شوند.