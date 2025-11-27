️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، عزت‌اله محمدی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با حضور در غرفه، در چندین نشست تفصیلی با سرمایه‌گذاران شرکت کرد و ضمن بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده، بر رویکرد توسعه‌محور سازمان و آمادگی برای حمایت از طرح‌های ارزش‌آفرین تأکید نمود. وی نقش جزیره کیش در توسعه اقتصاد دریاپایه و جایگاه آن در جذب سرمایه را محور گفت‌وگوها قرار داد.

️مدیرعامل شرکت همچنین از غرفه‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و در دیدار با شرکت‌های داخلی و خارجی، درباره ظرفیت‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی و زیرساخت‌های فرودگاهی به تبادل نظر پرداخت. این بازدیدها زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌های جدید و توسعه همکاری‌های آینده عنوان شد.

