تعاملات سازنده و نشست‌های هدفمند در روز دوم حضور شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در نمایشگاه صنایع دریایی

️روز دوم شانزدهمین نمایشگاه دریایی و دریانوردی با تداوم جریان بازدیدهای هدفمند و برگزاری نشست‌های کاری در غرفه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه کیش سپری شد. در این روز، مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای تخصصی با سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت دریایی انجام شد و ظرفیت‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و فرصت‌های جدید همکاری برای آنان تشریح گردید.

️به گزارش   ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، عزت‌اله محمدی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با حضور در غرفه، در چندین نشست تفصیلی با سرمایه‌گذاران شرکت کرد و ضمن بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده، بر رویکرد توسعه‌محور سازمان و آمادگی برای حمایت از طرح‌های ارزش‌آفرین تأکید نمود. وی نقش جزیره کیش در توسعه اقتصاد دریاپایه و جایگاه آن در جذب سرمایه را محور گفت‌وگوها قرار داد.

️مدیرعامل شرکت همچنین از غرفه‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و در دیدار با شرکت‌های داخلی و خارجی، درباره ظرفیت‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی و زیرساخت‌های فرودگاهی به تبادل نظر پرداخت. این بازدیدها زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌های جدید و توسعه همکاری‌های آینده عنوان شد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
