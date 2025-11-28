مسیرسازی برای همکاریهای جدید؛
روز سوم نمایشگاه دریایی برای بنادر کیش پربارتر شد
️روز سوم شانزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش با رویکردی مبتنی بر همافزایی، تبادل تجربه و تمرکز بر پروژههای عملیاتی دنبال شد. در ادامه برنامههای تخصصی این رویداد، رضا راکیان سرپرست اداره کل بنادر کیش، مجموعهای از نشستهای تعاملی و گفتوگوهای کاری را با سرمایهگذاران، مدیران شرکتهای فعال در حوزه دریا و نمایندگان بخش خصوصی برگزار کرد.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، محور اصلی نشستهای روز سوم، بررسی الزامات توسعه زیرساختهای بندری، ارتقای خدمات پشتیبانی دریایی، تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری و بررسی مدلهای مشارکت بود. در این گفتوگوها، سرمایهگذاران ضمن طرح دیدگاههای خود، پیشنهادهایی درباره نحوه شتاببخشی به برخی پروژههای اولویتدار ارائه کردند.
️سرپرست اداره کل بنادر کیش با تشریح برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، تأکید کرد که اداره کل بنادر کیش در مسیر بهینهسازی ظرفیتهای عملیاتی، بهبود کارایی خدمات و فراهمسازی بسترهای جدید همکاری حرکت میکند.
وی این نشستها را فرصتی برای همافزایی دانست و خواستار ادامه ارتباطات نزدیک با بخش خصوصی شد.