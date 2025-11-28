روز سوم نمایشگاه دریایی برای بنادر کیش پربارتر شد

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، محور اصلی نشست‌های روز سوم، بررسی الزامات توسعه زیرساخت‌های بندری، ارتقای خدمات پشتیبانی دریایی، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و بررسی مدل‌های مشارکت بود. در این گفت‌وگوها، سرمایه‌گذاران ضمن طرح دیدگاه‌های خود، پیشنهادهایی درباره نحوه شتاب‌بخشی به برخی پروژه‌های اولویت‌دار ارائه کردند.

️سرپرست اداره کل بنادر کیش با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تأکید کرد که اداره کل بنادر کیش در مسیر بهینه‌سازی ظرفیت‌های عملیاتی، بهبود کارایی خدمات و فراهم‌سازی بسترهای جدید همکاری حرکت می‌کند.

وی این نشست‌ها را فرصتی برای هم‌افزایی دانست و خواستار ادامه ارتباطات نزدیک با بخش خصوصی شد.

