خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسیرسازی برای همکاری‌های جدید؛

روز سوم نمایشگاه دریایی برای بنادر کیش پربارتر شد

روز سوم نمایشگاه دریایی برای بنادر کیش پربارتر شد
کد خبر : 1720299
لینک کوتاه کپی شد.

️روز سوم شانزدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش با رویکردی مبتنی بر هم‌افزایی، تبادل تجربه و تمرکز بر پروژه‌های عملیاتی دنبال شد. در ادامه برنامه‌های تخصصی این رویداد، رضا راکیان سرپرست اداره کل بنادر کیش، مجموعه‌ای از نشست‌های تعاملی و گفت‌وگوهای کاری را با سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت‌های فعال در حوزه دریا و نمایندگان بخش خصوصی برگزار کرد.

️به گزارش  ایلنا به نقل  از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، محور اصلی نشست‌های روز سوم، بررسی الزامات توسعه زیرساخت‌های بندری، ارتقای خدمات پشتیبانی دریایی، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و بررسی مدل‌های مشارکت بود. در این گفت‌وگوها، سرمایه‌گذاران ضمن طرح دیدگاه‌های خود، پیشنهادهایی درباره نحوه شتاب‌بخشی به برخی پروژه‌های اولویت‌دار ارائه کردند.

️سرپرست اداره کل بنادر کیش با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تأکید کرد که اداره کل بنادر کیش در مسیر بهینه‌سازی ظرفیت‌های عملیاتی، بهبود کارایی خدمات و فراهم‌سازی بسترهای جدید همکاری حرکت می‌کند.

وی این نشست‌ها را فرصتی برای هم‌افزایی دانست و خواستار ادامه ارتباطات نزدیک با بخش خصوصی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی