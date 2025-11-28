تأیید کامل ممیزیهای فرودگاه بینالمللی کیش توسط سازمان هواپیمایی کشوری
با پایان ممیزیهای تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری، تمامی ارزیابیها و بازرسیهای انجامشده در فرودگاه بینالمللی کیش مورد تأیید قرار گرفت؛ نتیجهای که به گفته معاون سازمان، بیانگر انطباق کامل زیرساختها و عملیات فرودگاهی کیش با استانداردهای ملی و الزامات ایمنی بینالمللی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به وظایف ذاتی دفتر نظارت بر عملیات فرودگاهی اظهار کرد: ممیزیهای انجامشده طی ماههای اخیر در فرودگاههای کشور، شامل فرایندها، دستورالعملها، عملیات و تجهیزات، بهصورت کامل و نظاممند اجرا شده است.
وی افزود: در فرودگاه بینالمللی کیش، ممیزی گواهینامه فرودگاهی برای دومین بار و با هدف تمدید گواهینامهها انجام شد. این ارزیابی توسط تیمی متشکل از هفت ممیز تخصصی سازمان در حوزههای زیرساخت و عملیات صورت گرفت.
صانعی با تأکید بر اهمیت اخذ و پایبندی به گواهینامههای فرودگاهی گفت: «این گواهینامهها تضمینکننده ایمنی و شرط اصلی انجام عملیات ایمن پروازها هستند. دریافت این مجوزها نشاندهنده فعالیت فرودگاهها مطابق استانداردهای ایمنی و امنیتی و زیر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به نقش دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی اشاره کرد و ادامه داد: «این دفتر به عنوان یکی از بازوهای نظارتی کلیدی سازمان، در دو حوزه فرودگاهها و ناوبری هوایی فعالیت دارد و برنامهریزی مستمر برای ممیزی و بازرسی تخصصی فرودگاهها را دنبال میکند.
او با اشاره به گستره وظایف نظارتی این دفتر افزود: تمامی بخشهای حیاتی عملیات فرودگاهی از جمله روشنایی باند، تجهیزات ناوبری، سطوح پروازی، عملیات هوانوردی و فرآیندهای مرتبط با اپروچ و ارسال فرودگاهها تحت نظارت دقیق این دفتر قرار دارد.»
صانعی در پایان یادآور شد: تمامی بالگردهای فعال کشور نیز به طور مستمر تحت نظارت دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی هستند تا ایمنی عملیات هوایی در همه بخشها تضمین شود.