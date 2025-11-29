به گزارش ایلنا؛ بر اساس این تصمیم، از این پس کد گمرکی منطقه آزاد چابهار در مرز ریمدان به عنوان مرجع عملیات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به یکپارچه‌سازی فرآیندها، کاهش زمان انجام تشریفات، ارتقای شفافیت و افزایش کارآمدی عملیاتی در این مرز کمک خواهد کرد.

به موجب توافق صورت‌گرفته، سازمان منطقه آزاد چابهار موظف است تمامی زیرساخت‌های عملیاتی و پشتیبانی موردنیاز در مرز ریمدان را تأمین، تکمیل و تجهیز کند. این الزامات شامل توسعه فضاهای عملیاتی، ایجاد مسیرهای دسترسی، تجهیز سامانه‌های نظارتی و بازرسی، ایجاد ظرفیت‌های لجستیکی و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز برای استقرار کامل گمرک است.

