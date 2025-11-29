خبرگزاری کار ایران
آغاز پروازهای «جی‌اسکای» به جزیره کیش از ۸ آذر

اولین پرواز شرکت هواپیمایی «جی‌اسکای» در مسیر اصفهان – کیش- اصفهان از روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ انجام می‌شود و این شرکت به‌طور رسمی فعالیت خود را در فرودگاه بین‌المللی کیش آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز اصفهان به کیش و کیش به اصفهان از فردا عملیاتی خواهد شد. جزئیات تکمیلی ساعات و برنامه هفتگی پروازها متعاقباً اعلام می‌شود. این اقدام در راستای افزایش تنوع مقاصد پروازی و تسهیل سفر گردشگران و ساکنان جزیره کیش انجام شده و انتظار می‌رود نقش مؤثری در رونق گردشگری و تقویت ارتباطات هوایی میان کیش و مرکز کشور داشته باشد.

 

