به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز اصفهان به کیش و کیش به اصفهان از فردا عملیاتی خواهد شد. جزئیات تکمیلی ساعات و برنامه هفتگی پروازها متعاقباً اعلام می‌شود. این اقدام در راستای افزایش تنوع مقاصد پروازی و تسهیل سفر گردشگران و ساکنان جزیره کیش انجام شده و انتظار می‌رود نقش مؤثری در رونق گردشگری و تقویت ارتباطات هوایی میان کیش و مرکز کشور داشته باشد.

