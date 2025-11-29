خبرگزاری کار ایران
زیرساخت گردشگری مینو تقویت می‌شود؛ پروژه اروند صغیر به بهره‌برداری نزدیک شد

فاز نخست لایروبی و ساماندهی اروند صغیر در جزیره مینو در حالی به خط پایان نزدیک می‌شود که این پروژه با رویکردی زیرساخت‌محور، زمینه تحول گردشگری و ارتقای ایمنی و پایداری محیطی این پهنه آبی را فراهم کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فاز نخست عملیات لایروبی و ساماندهی ساحل اروند صغیر در جزیره مینو با پیشرفت کامل در محدوده ۳.۵ کیلومتری در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که با تخصیص اعتباری حدود ۱٬۹۰۰ میلیارد ریال، مسیر آماده‌سازی این پهنه آبی برای کارکردهای جدید شهری و گردشگری را هموار کرده است.

علی الیاسی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان، هدف این طرح را فراتر از یک اقدام عمرانی دانست و توضیح داد: افزایش عمق جریان آب، کاهش رسوب‌گذاری و تثبیت ساحل، علاوه بر ساماندهی کالبدی، زمینه‌ای برای ارتقای ایمنی، بهبود شرایط زیست‌محیطی و تقویت زیرساخت‌های خدماتی جزیره فراهم می‌کند؛ عواملی که می‌توانند کیفیت زندگی ساکنان و جذابیت گردشگری منطقه را به‌طور ملموس تغییر دهند.

او با اشاره به تکمیل تثبیت ساحل، نصب نرده‌ حفاظتی، احداث مسیرهای ساحلی و عملیات خاکریزی در فاز نخست افزود: با آغاز فاز دوم – شامل اجرای روشنایی، توسعه فضای سبز و تکمیل پیاده‌روها – پروژه به مرحله‌ای می‌رسد که امکان بهره‌برداری عمومی و استفاده پایدار از ظرفیت‌های آن فراهم می‌شود.

الیاسی تأکید کرد این طرح در امتداد رویکرد سازمان برای ایجاد زیرساخت‌های مؤثر و بلندمدت اجرا می‌شود؛ رویکردی که هدف آن صرفاً تکمیل پروژه‌ها نیست، بلکه ساختن پایه‌های توسعه‌ای برای آینده منطقه است.

 

